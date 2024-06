"TO JE PUKLO KAO BOMBA": Jezivi prizori na mestu nesreće kod Rume, automobil završio prepolovljen i na krovu (FOTO/VIDEO)

U TEŠKOJ saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na putu Ruma - Irig, jedna osoba je povređena. Do nezgode je došlo kada se automobil sudario sa dva kamiona i prevrnuo na krov.

Foto: Printskrin

Kako se vidi na fotografijama sa društvenih mreža, automobil je prepolovljen na pola.

Na svu sreću žena koja je upravljala automobilom je preživela i brzom intervencijom Hitne pomoći prevezena je u bolnicu.

Policija je izašla na lice mesta i izvršila uviđaj.

Na ovoj deonici puta saobraćaj je otežan.

Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do sudara.

Jedan od očevidaca bio je u trenutku sudara na pumpi i sipao gorivo.

- Sipao sam gorivo tog trenutka kad je došlo do sudara. Ljudi to je puklo kao bomba, ja nisam smeo to da gledam. Ne znam ni da li su živi. Video sam da neko lezi pored puta.- napisao je ispod snimka nesreće jedan od očevidaca.

(Blic)

