Hapšenja i istraga

UŽAS KOD BUJANOVCA: Mladić pucao sebi u glavu, lekari mu se bore za život

Јелена Стојковић
22. 11. 2025. u 14:24

DVADESETŠESTOGODIŠNjI mladić iz okoline Bujanovca pokušao je sebi da oduzme sebi život pucajuću u predelu glave, u porodičnoj kući u selu u okolini Bujanovca. Životno je ugrožen i transportovan u niški UKC, saznaju "Novosti".

Foto: Milena Anđela/Profimedia/Ilustracija

