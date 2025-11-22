UŽAS KOD BUJANOVCA: Mladić pucao sebi u glavu, lekari mu se bore za život
DVADESETŠESTOGODIŠNjI mladić iz okoline Bujanovca pokušao je sebi da oduzme sebi život pucajuću u predelu glave, u porodičnoj kući u selu u okolini Bujanovca. Životno je ugrožen i transportovan u niški UKC, saznaju "Novosti".
