MUP SAOPŠTIO: Policija odmah reagovala i preduzela sve radnje iz svoje nadležnosti

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 11. 2025. u 22:33

POVODOM prijave novinarke i snimatelja TV N1, da su napadnuti 20. novembra ove godine, u blizini Doma Narodne skupštine, policijski službenici PS Stari grad odmah su reagovali i preduzeli sve zakonom propisane mere i radnje iz svoje nadležnosti.

O događaju je sačinjen izveštaj koji je prosleđen Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Policija će i u narednom periodu, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, nastaviti da postupa po nalozima nadležnog tužilaštva u ovom predmetu.

