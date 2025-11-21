OPLJAČKAO TAKSISTU: Kraljevačka policija uhapsila razbojnika
Intenzivnim radom pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu rasvetlili su nedavno počinjeno razbojništvo uhapsivši Kraljevčanina D.P.(31), osumnjičenog da je izvršio ovo krivično delo.
On je, kako se sumnja, 11. novembra, u noćnim satima, na području grada, pretio vozaču taksija i oduzeo mu novac. Osim toga, sumnja se i da je, u proteklih mesec dana, četiri puta iz hodnika zgrada u Kraljevu ukrao bicikle, a iz jedne trgovinske radnje parfem, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava i za ova krivična dela.
Posle saslušanja u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana.
Preporučujemo
UŽAS U OBRENOVCU: Ženu našli bez svesti, bila sva u modricama
21. 11. 2025. u 20:41
PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV SRBINA: Navodno učestvovao u neredima u Zvečanu
21. 11. 2025. u 18:19
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)