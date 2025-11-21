OPLJAČKAO TAKSISTU: Kraljevačka policija uhapsila razbojnika

Intenzivnim radom pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu rasvetlili su nedavno počinjeno razbojništvo uhapsivši Kraljevčanina D.P.(31), osumnjičenog da je izvršio ovo krivično delo.

G.Šljivić

On je, kako se sumnja, 11. novembra, u noćnim satima, na području grada, pretio vozaču taksija i oduzeo mu novac. Osim toga, sumnja se i da je, u proteklih mesec dana, četiri puta iz hodnika zgrada u Kraljevu ukrao bicikle, a iz jedne trgovinske radnje parfem, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava i za ova krivična dela.

Posle saslušanja u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana.