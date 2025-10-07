Hapšenja i istraga

MLADEN MIJATOVIĆ IZVRŠIO GRAĐANSKO HAPŠENJE: Lopov krenuo da pravi haos u prodavnici, voditelj odmah reagovao

Novosti online

07. 10. 2025. u 21:36

VODITELj TV Pink Mladen Mijatović sprečio je večeras krađu u jednoj prodavnici na Novom Beogradu.

Foto: V. Danilov

Naime, večeras se u jednoj prodavnici dogodio incident kad je nepoznati muškarac pokušao da ukrade flaše sa alkoholnim pićima iz jednog marketa. Lopov je flaše stavio u ranac, međutim, prodavačica je primetila krađu i reagovala, a muškarac je potom počeo da pravi haos u radnji.

Prema rečima očevidaca, na molbu prodavačice reagovao je novinar Mladen Mijatović, koji je u tom trenutku bio u prodavnici. Mijatović je potom izveo takozvano građansko hapšenje nakon čega je od lopova oduzeta ukradena roba.

- Kradljivac je nastavio da preti i vređa. Na kraju je izašao napolje - navodi očevidac.

Patrola sa Novog Beograda stigla je na poziv građana za nepuna 2 minuta i nedaleko od radnje uočila i privela agresivnog lopova.

(Telegraf)

