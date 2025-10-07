MLADEN MIJATOVIĆ IZVRŠIO GRAĐANSKO HAPŠENJE: Lopov krenuo da pravi haos u prodavnici, voditelj odmah reagovao
VODITELj TV Pink Mladen Mijatović sprečio je večeras krađu u jednoj prodavnici na Novom Beogradu.
Naime, večeras se u jednoj prodavnici dogodio incident kad je nepoznati muškarac pokušao da ukrade flaše sa alkoholnim pićima iz jednog marketa. Lopov je flaše stavio u ranac, međutim, prodavačica je primetila krađu i reagovala, a muškarac je potom počeo da pravi haos u radnji.
Prema rečima očevidaca, na molbu prodavačice reagovao je novinar Mladen Mijatović, koji je u tom trenutku bio u prodavnici. Mijatović je potom izveo takozvano građansko hapšenje nakon čega je od lopova oduzeta ukradena roba.
- Kradljivac je nastavio da preti i vređa. Na kraju je izašao napolje - navodi očevidac.
Patrola sa Novog Beograda stigla je na poziv građana za nepuna 2 minuta i nedaleko od radnje uočila i privela agresivnog lopova.
(Telegraf)
PREMINUO HALID BEŠLIĆ: Legendarni pevač umro u 71. godini
LEGENDA narodne muzike, Halid Bešlić, preminuo je u 71 godini, preneli su regionalni mediji.
07. 10. 2025. u 13:44
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
Komentari (0)