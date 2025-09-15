Hapšenja i istraga

UHAPŠEN UBICA IZ OBRENOVCA

В.Н.

15. 09. 2025. u 17:23

SRĐAN P. uhapšen je u selu Crvena Jabuka, izmešu Uba i Obrenovca nakon pet sati.

УХАПШЕН УБИЦА ИЗ ОБРЕНОВЦА

Novosti

Mesto u kom je uhapšen nalazi se na oko 15 kilometara udaljenosti od Velikog Polja, sela u kom je zapalio kuću meštatina i nasrnuo na njega, a potom mu sina Igora J, koji je vozio bicikl, ubio automobilom.

(Telegraf)

