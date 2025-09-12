Hapšenja i istraga

LESKOVČANIN PRETIO UBISTVOM? Hapšenje zbog ugrožavanja sigurnosti

Игор Митић
Igor Mitić

12. 09. 2025. u 14:45

Leskovčaninu I.M.(54) određen je pritvor u trajanju do 30 dana, a nakon što je saslušan pred leskovačkim Osnovnim javnim tužilaštvom na okolnosti izvršenja krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti.

ЛЕСКОВЧАНИН ПРЕТИО УБИСТВОМ? Хапшење због угрожавања сигурности

foto: I.Mitić

Njemu je stavljeno na teret da je juče, u jednoj advokatskoj kancelariji uputio pretnje oštećenom da će ga ubiti.

Nadležno tužilaštvo je saopštilo da će javni tužilac u najkraćem roku preduzeti dokazne radnje ispitivanja oštećenog i svedoka.

