UHAPŠEN TVITERAŠ KRISTAL MET DEJMOND: Zbog napada na policiju iza rešetkaka

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova danas su, kako saznajemo, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili Marka M. (39) zbog napada na policiju tokom protesta održanih 14. i 15. avgusta u Beogradu.
On poznat je na društvenim mrežama kao "Kristal met dejmond" i već je više puta od početka godine privođen zbog nasilja i pozivanja na nasilje putem mreže "X".
Nezvanično saznajemo da je po nalogu tužilaštva Marku M. određeno zadržavanje zbog krivičnog dela Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
17. 08. 2025. u 14:28
17. 08. 2025. u 16:16
