Hapšenja i istraga

UHAPŠEN TVITERAŠ KRISTAL MET DEJMOND: Zbog napada na policiju iza rešetkaka

В.Н.

17. 08. 2025. u 15:06

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova danas su, kako saznajemo, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili Marka M. (39) zbog napada na policiju tokom protesta održanih 14. i 15. avgusta u Beogradu.

Printskrin

On poznat je na društvenim mrežama kao "Kristal met dejmond" i već je više puta od početka godine privođen zbog nasilja i pozivanja na nasilje putem mreže "X".

Printskrin

Printskrin

Printskrin



Nezvanično saznajemo da je po nalogu tužilaštva Marku M. određeno zadržavanje zbog krivičnog dela Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Printskrin

