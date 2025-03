NASTAVLJAJU SE HAPŠENJA U NIŠU: MUP priveo osumnjičenog za napad na gradonačelnika Niša

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu identifikovali su i uhapsili A.M. (2005) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je u petak uveče učestvovao u napadu na gradonačelnika Niša Dragoslava Pavlovića i identifikovala šesnaestogodišnjeg mladića za koga se sumnja da je takođe učestvovao u napadu na gradonačelnika Pavlovića.

Foto: Printscreen

A.M. se sumnjiči da je izvršio krivično delo ''nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu''.

Takođe, policija je identifikovala i šesnaestogodišeg mladića koji se sumnjiči da je izvršio isto krivično delo, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava.

A.M. se sumnjiči da je u petak uveče, na ulici u Nišu, napao gradonačelnika Pavlovića, dok ga je šesnaestogodišnjak, kako se sumnja, više puta gađao jajima.

Osumnjičenom A.M. je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom javnom tužiocu, dok će protiv šesnaestogodišnjeg mladića, po nalogu ovog tužilaštva, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.

Povodom drastičnog narušavanja javnog reda i mira od strane okupljenih građana u Nišu u petak pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u tom gradu su postupali prema 11 osoba, saopšteno je ranije danas iz MUP-a.

(Tanjug)

