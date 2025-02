FALSIFIKATOM DO TUĐE IMOVINE: Treće OJT podiglo optužnicu zbog prevare

To je uradio na taj način što je u vremenskom periodu od 21.04.2023. godine do 22.08.2024. godine, na teritoriji opštine Plandište i grada Beograda, GO Zemun i GO Novi Beograd, u stanju uračunljivosti, svestan svog dela čije je izvršenje hteo i svestan njegove zakonske zabranjenosti, na štetu Republike Srbije i oštećene B.V., činio više istih krivičnih dela u vremenskoj povezanosti, korišćenjem istovrsnog predmeta dela, iste situacije i jedinstvenim umišljajem, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu javnog beležnika Republike Srbije, Republički geodetski zavod Republike Srbije, Službu za katastar nepokretnosti Zemun i pokušao da dovede u zabludu javnog beležnika Republike Srbije i oštećenu B.v. i time ih naveo i pokušao da navede da nešto učine na štetu imovine Republike Srbije i svoje imovine, pri čemu je pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 1.500.000,00 dinara, na taj način što je okrivljeni u neodređeno vreme i na neutvrđen način pribavio ugovor o prodaji nepokretnosti od dana 28.09.2010. godine, navodno overen od strane Drugog osnovnog suda u Beogradu, čiji je predmet porodična stambena zgrada i pripadajuće građevinsko zemljište u Zemunu, za koji je grafoskopskim veštačenjem utvrđeno da je falsifikat, s obzirom da potpisi kupca, pokojnog S.S. i prodavca, pokojnog D.Ž. nisu autentični, niti se njihovi potpisi nalaze u knjizi overe Drugog osnovnog suda u Beogradu, po osnovu kog ugovora je okrivljeni dana 21.04.2024. godine podneo predlog za donošenje dopunskog rešenja o nasleđivanju javnom beležniku, povodom zaostavštine iza njegovog pokojnog oca S.S., odlučujući o kojem je javni beležnik doneo dopunsko rešenje o nasleđivanju od dana 31.05.2023. godine, te je navedeni ugovor o prodaji falsifikovane nepokretnosti i na osnovu njega izrađeno dopunsko rešenje o nasleđivanju, podneo Republičkom geodetskom zavodu radi upisa svog prava svojine na predmetnim nepokretnostima, da bi rešenjem Republičkog geodetskog zavoda od 05.06.2024. godine bio dozvoljen upis prava privatne svojine u korist okrivljenog, nakon čega je okrivljeni stupio u kontakt sa oštećenom, kada su sačinili predugovor o kupoprodaji predmetnih nepokretnosti, po ceni od 270.000,00 evra, koji su nameravali da overe kod javnog beležnika Republike Srbije, u kom trenutku je javni beležnik obavešten da je dokumentacija koja je dostavljena od strane okrivljenog pribavljena dovođenjem u zabludu državnih organa i oštećene, na koji način je okrivljeni sprečen u dovršetku izvršenja krivičnog dela.

Za krivično delo Prevara iz člana 208. stav 4. u vezi stava 1. Kriivčnog zakonika je zaprećena kazna zatvora od dve do deset godina i novčana kazna.