PIJAN TUKAO ŽENU NA AUTO – PUTU: Neverovatan slučaj porodičnog nasilja na jugu

Protiv M.R. iz Vlasotinca podneta je krivična prijava zbog nasilja u porodici, nakon incdenta koji se desio na auto-putu, saznaju "Novosti".

Foto Tanjug

Sve se dogodilo kada je M.R. krenuo vozilom iz Vranja, u društvu vanbračne supruge M.M. Do incidenta je došlo kada je žena zahtevala da vozi jer je on bio u alkoholisanom stanju, što je on odbio.

U blizini naplatne rampe došlo je do verbalnog sukoba koji je kulminirao kada je muškarac udario ženu u glavu. Ona je izašla iz vozila , a on je potrčao za njom.

Ženi su pomogli putnici iz drugog vozila koje je naišlo, a kasnije joj je ukazana lekarska pomoć.