ODREĐEN PRITVOR VOZAČU KOJI JE "POKOSIO" STUDENTKINJU U RUZVELTOVOJ: Ostaje iza rešetaka

VIŠI sud u Beogradu odredio je do 30 dana pritvor Marku P. (37) zbog sumnje da je 16. januara 2025. godine oko 11:50 časova u Ruzveltovoj ulici pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju pokušao da liši života više lica, kojim prilikom je S.P. zadobila teške telesne povrede opasne po život.

Foto: Printscreen

Pritvor mu je određen iz svih zakonskih razloga, odnosno zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti, saopšteno je iz tog suda.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, saopšteno je ranije iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo u pokušaju iz člana 114. stav 1, tačka 2 i 11 u vezi sa odredbom iz člana 30 Krivičnog zakonika.

Postoje osnovi sumnje da je Marko P. 16. januara oko 11:50 časova u Ruzveltovoj ulici pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju pokušao da liši života više lica, tako što se kretao vozilom marke Ford model fokus, iz Ulice Kraljice Marije ka Ruzveltovoj ulici, pa umesto da zaustavi vozilo zbog velikog broja studenata i ostalih građana koji su blokirali saobraćajnicu, on je bahato i nasilnički nastavio kretanje između njih.

Zatim se vozilom popeo na trotoar i nastavio sporo da se kreće, te kada su se ispred vozila našle 4 osobe, oštećena S.P. i tri muške osobe u fluoroscentnim prslucima kako bi bili uočljivi vozačima, Marko P. je agresivno ubrzao kretanje i prednjim središnjim delom vozila udario S.P, čije telo se zarotiralo u levu stranu, te je usled siline udara oštećena odletela najpre na haubu, a zatim i na šoferšajbnu vozila, gde joj se usled udara telo zarotiralo unazad preko glave.

Osumnjičeni je nastavio sa nasilničkim ubrzavanjem automobila, ne obazirući se na to što mu se oštećena nalazi na krovu vozila, usled čega je telo oštećene nastavilo sa rotacijom do zadnjeg dela krova odakle je pala na kolovoz, a on je pobegao sa lica mesta, ostavljajući oštećenu bez pomoći i ne obazirući se na njeno zdravstveno stanje.

Pomenuta trojica, oštećenih muškaraca u fluoroscentnim prslucima, uspela su da izbegnu kontakt sa vozilom tako što su se izmakli iz putanje vozila kojim je upravljao osumnjičeni, a koja putanja je bila usmerena ka njima.