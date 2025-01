PRIVEDENA JOŠ DVOJICA OSUMNJIČENIH ZA NAPAD NA STUDENTE: Dačić - MUP i tužilaštvo rade na utvrđivanju istine o dešavanjima na Pravnom fakultet

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da MUP i tužilaštvo rade na otkrivanju istine o događajima prošle noći na Pravnom fakultetu, da neće biti nikakvog zataškavanja i da će svi koji su počinili krivično ili prekršajno delo odgovarati.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su još dva lica privedena povodom tuče ispred Pravnog fakulteta.

-Pored M.R.(2000), još dva lica su privedena u policiju povodom tuče ispred Pravnog fakulteta: Đ.N.(2004) i A.K.(2004). Dalji rad je u toku, izjavio je ministar Dačić.

Dačić je apelovao na sve da sarađuju sa policijom i tužilaštvom, dodajući da studenti sa Pravnog fakulteta još uvek nisu dali izjave policiji.

On je ponovio da je Policijska uprava za Grad Beograd u toku noći, oko dva sata, dobila samo jedan poziv od strane muškog lica, 2007. godište, koje je još maloletno, o tome da ga jedno lice fizički napada i da je to lice pravilo probleme celo to veče.

-Tim povodom, naša patrola je odmah izašla na lice mesta. Oštećeno lice je prijavilo muškarca od 24 godine, koje je očigledno bilo u alkoholisanom stanju i naveo da je dobio šamar od tog lica. To lice je odmah privedeno u policijsku stanicu. Pritom, nikakvi drugi događaji nisu bili prijavljeni u tom momentu", naveo je Dačić u izjavi.

Objasnio je da taj incident desio, po izjavi lica koje je prijavilo incident, tako što je 24-godišnjak hteo da urinira ispred zgrade fakulteta, dok mu se on suprostavio, a zatim mu je prijavljeno lice udarilo šamar.

-Lice je odmah privedeno i protiv njega je proveden zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Policija nije obaveštena ni o kakvim drugim događajima ili incidentima koji su se desili tokom te noći.

Međutim, sa društvenih mreža je policija primetila da je jedna druga grupa studenata pozvala Hitnu pomoć i da se nalazi u Urgentnom centru i pritom su naši ljudi odmah otišli tamo i obratili se za informacije, ali oštećena lica nisu htela da daju nikakve izjave, naveo je Dačić.

Istakao je da želi veoma jasno da kaže da će Tužilaštvo, koje vodi istragu, svakoga ko je počinio bilo kakvo krivično delo ili prekršaj, kazniti bez ikakve zadrške, s tim da je potrebno da se, u tom cilju, utvrdi puna istina o svemu što se desilo.

-Zato je tužilaštvo naložilo da se prvo popišu sva lica koja su u tome učestvovala. Da se uzme video nadzor. Mi smo danas od Pravnog fakulteta tražili da nam se dostave video snimci i to bi trebalo da dobiijemo u toku popodneva. Ja bih ovde želeo da isključim bilo kakvu politizaciju svega ovoga. Ovaj slučaj nema nikakvu političku pozadinu, naglasio je Dačić.

Kako je rekao, policija poštuje autonomiju univerziteta i zato je zatražila video snimke, jer ne poseduje snimke unutar zgrade ili bilo gde drugde, ne poseduje nikakve informacije koje bi potkrepile činjenicama sve ono što se desilo.

-Želimo da se utvrdi puna istina, da se dostavi medicinska dokumentacija, uzmu izjave od svih aktera, identifikuju sva lica koja su tu bila. Očigledno je, po video nadzoru, da su ta lica bila unutar zgrade fakulteta, a da se sukob desio jedan sat po ponoći ispred zgrade fakulteta gde je došlo do verbalnog sukoba koji se nastavio dalje ispred zgrade fakulteta. Svako ko je počinio krivično delo ili prekršaj će odgovarati, istakao je ministar.

On je rekao da je tužilaštvo naložilo, po hitnom postupku, da se identifikuju sva lica i da se uzmu izjave od svih lica.

-Još jednom pozivam na kooperativnost, pre svega, same studente jer još nisu dali izjeve policiji i tužilaštvu, verovatno želeći da se konsultuju sa svojim plenumima i advokatima o sadržini tih izjava. Nema nikakve namere da se zataška bilo kakvo krivično delo ili prekršaj. Lice koje je privedeno ima neke elemente, kako policajci kažu, prolazi kroz krivične i prekršajne evidencije, rekao je Dačić.

Dodao je da to kako je došlo do sukoba i kako će delo biti kvalifikovano zavisi od tužioca, ali da on poziva sve na kooperativnost kako bi se utvrdila puna istina o događaju.

Studenti u blokadi prethodno su izneli tvrdnju da su nepoznate osobe noćas napale studente koji blokiraju Pravni fakultet u Beogradu i da je šest studenata prevezeno na Urgentni centar kako bi im bila pružena prva pomoć.

