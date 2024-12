AKACIJA HAPŠENJA ŠIROM SRBIJE: Utajili 227 miliona dinara

Pripadnici UKP, Službe za suzbijanje kriminala i policijskih uprava u Kikindi, Šapcu, Kraljevu, Prokuplju, Valjevu i Pančevu u saradnji sa Sektorom poreske policije, a po nalogu nadležnih tužilaštava, sproveli su akciju u vezi sa otkrivanjem poreskih krivičnih dela i uhapsili tri osobe.

Foto: Printskrin

Još protiv sedam osumnjičenih biće podnete krivične prijave. Ova grupa se tereti da su izvršili krivična dela poreska utaja i poreska prevara u vezi sa PDV.

Uhapšeni su Z. M. (36) iz Mionice, kao i odgovorna lica "Familija Market" N. V. (43) i „MDE IT Solutions“ L. I. (45). Krivična prijava u redovnom postupku biće podneta protiv M. L. (27), kao i odgovornih lica A. F. (44) "Ekemeks" Pančevo, N. J. (49) "VS Trejd plus", K. J. (34) i M. R. (27) "Biftek", S. F. (24) "Komrent 015" i D. S. (45) "SD Milpex 015".

Osumnjičeni su, svako u okviru svojih poslovnih aktivnosti, u periodu od 2022. do 2023. godine, na osnovu neprijavljenog prometa robe široke potrošnje, simulovanih pravnih poslova i neplaćanja naknada za uvoz proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, izbegli obračun i plaćanje poreskih obaveza u ukupnom iznosu od 227.121.567 dinara.

Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo.