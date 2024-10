MOGAO JE SVE DA NAS POBIJE: Detalji incidenta u zgradi na Vračaru, napadač uhapšen, komšije i dalje u strahu

DAN posle stravičnog incidenta u beogradskom naselju Vračar, gde je u hodniku zgrade, na ćošku Bulevara kralja Aleksandra i Mlatišumine ulice, Vladimir D. (46) oštrim predmetom i sekirom teško povredio dvoje komšija i nasrnuo i na policajce, stanari su još u šoku i uplašeni za svoju bezbednost.

- Da čovek ne poveruje šta nas je snašlo prošle noći - kaže nam jedna od stanara zgrade. - Sada živimo u strahu, pod ključem. Niko se ne šeta hodnikom, ne izlazimo ni hleb da kupimo. Znamo da je policija pregovarala sa Vladom, koji se zaključao u stanu, da su zatim provalili "ovnom" vrata njegovog stana, uhapsili ga i odveli, ali niko od nas cele noći nije spavao. Strah je, ipak, ostao, jer mogao nas je sve pobiti kad mu je mrak pao na oči!

U zgradi, ispred stana porodice Vladimira D. koji se nalazi na četvrtom spratu, policija je i juče dežurala i nikome nije bio dozvoljen pristup. Naša sagovornica kaže da sa Vladimirom do sada niko nije imao problema, ali da je uvek delovao "čudno".

- Čula sam da se prekjuče posle podne iznervirao jer su u stanu iznad njihovog neki građevinski radovi. Nisu to bušenje, lupnjava i galama nikome prijatni, ali da tako reaguje... Navodno, prvo se popeo gore, vikao i posvađao se sa nekim majstorom. Onda je, navodno, došao u sukob sa jednim komšijom koji je pokušao da ga smiri. Njega je povredio sekirom, a i jednu komšinicu, kažu, udario oštrim predmetom u predelu oka. Potpuno je poludeo, pa posle pobegao i zaključao se u stan.

Vrlo brzo nakon incidenta jedinica MUP je stigla u zgradu koja se nalazi na uglu Mlatimušine u Bulevar kralja Aleksandra, a po pozivu stanara pristigla je i ekipa Hitne pomoći. Pregovarački tim MUP Srbije pokušao je da urazumi Vladimira, ali on je odbida otključa vrata roditeljskog stana i da se preda.

- Policijska patrola je brzo stigla na lice mesta gde ih je on gađao čvrstim i oštrim predmetom, a potom se zaključao u svoj stan - objasnio je posle incidenta potpredsednik Vlade Srbije i ministar policije Ivica Dačić. - Zatim se uključio pregovarački tim MUP, a na sve pokušaje da uspostave komunikaciju sa njim, on nije odgovarao, čak ni kada je na lice mesta dovedena njegova majka, koja je pokušala da ga nagovori da se preda.

Policija je, nakon nekog vremena, razvalila ulazna vrata takozvanim "ovnom" i ušla u stan, a napadač je, iako su mu više puta rekli da se preda i baci oružje, nasrnuo i na njih sekirom.

Tada su ga, objašnjavaju iz MUP Srbije, policijski službenici Interventne jedinice 92, sprečili u nameri da ih povredi.

Ali, nasilnom Vladimiru D., koji je lakše povređen prilikom hapšenja, kao da to nije bilo dovoljno. U trenutku kada su ga hapsili i povređenog hteli da prenesu do vozila Hitne pomoći, on je pokušao da se domogne pištolja jednog od policajaca. U tome nije uspeo. Ubrzo je savladan i uhapšen.

Imao zdravstvenih problema?



KOMŠIJE o roditeljima Vladimira D. imaju samo reči hvale:

- Šta da vam kažem? Znam Vladimirove roditelje, fini ljudi. Oboje su penzioneri. Otac je svojevremeno radio u nekom ministarstvu, a majka je, takođe, visoko obrazovana. Znam da je Vladin otac otputovao u inostranstvo, a majka je ovih dana bila u Vojvodini. On, inače, povremeno živi negde na Karaburmi, ali često je ovde kod roditelja. Načula sam da je imao zdravstvenih problema, ali ne znam kakvih i da li je pod kontrolom i nekakvom terapijom. Ko će tako nešto znati, ipak su to privatne stvari, koje se uglavnom kriju od okoline.