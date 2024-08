TROJICA GOLOBRADIH BATINALI DO SMRTI: Mladići uhapšeni zbog ubistva beogradskog Robinzona Marjana S. (74) na Adi Ciganliji

Njima je određeno policijsko zadržavanje i uz krivičnu prijavu, kojom im se na teret stavlja ubistvo, biće privedeni na saslušanje u Tužilaštvo.

Trojica tinejdžera su, kako se sumnja, iz za sada neutvrđenog razloga, najpre verbalno, a onda i fizički nasrnuli na Marjana S., udarajući ga pesnicama po glavi i telu, da bi ga zatim i šutirali. Nakon što su pretukli nedužnog čoveka, nasilnici su, prema rečima sagovornika bliskog istrazi, Marjana ostavili da leži u lokvi krvi u jednoj prostoriji napuštenog lokala, u kojem je boravio, da bi zatim sve prevrnuli, verovatno tražeći novac. Kad ništa nisu našli, pobegli su sa Ade, a teško povređenog Marjana je tek sutradan pronašao slučajni prolaznik. Pozvani su policija i Hitna pomoć, a Marjan je, s obzirom na to da nije odmah utvrđen njegov identitet, kao nepoznata osoba prevezen u bolnicu. Beogradski Robinzon, kako su ga mnogi u šali zvali, nažalost, podlegao je povredama 23. avgusta.

OVO je poprilično zabačeno mesto na kupalištu. Slabo je i osvetljeno, a gotovo nikako obezbeđeno - kažu radnici. - Policija retko dolazi i patrolira ovde, a nije tajna da se noću okuplja svakakav svet. Ima pijanaca, narkomana, ali i tinejdžera, koji izgleda vole da ne budu na svetlu, nego skriveni od ne znam koga ili čega. Neki dolaze da noću voze pedaline, skaču sa "bandžija" u vodu, glupiraju se. Možda ih je Marjan video, upozorio da ne smeju to da rade, pa su se razbesneli. Ipak, ne razumem da su mogli zverski da ga pretuku, sigurno ne zbog para jer ih nije imao, osim da bi se iživljavali nad starijim čovekom.

Prema nezvaničnim informacijama, trojica nasilnika su iste večeri upala u dva ugostiteljska objekta na Adi, jedan su, navodno, demolirali potpuno, dok su iz drugog uzeli pazar. Izuzeti su snimci sa sigurnosnih kamera i na taj način ih je policija identifikovala. Od posetilaca Ade saznali smo da su bili nasilni i prema jednom starijem čoveku, ali i devojci.

- Kažu da su napali jednu curu koja je vozila bicikl - kažu naši sagovornici. - Presreli su je, pa joj je navodno, jedan momak držao volan, drugi korpu pozadi, a treći je gurkao i hteo da joj otme torbicu i telefon. Devojka je dozivala u pomoć, odnekud su se stvorili neki ljudi i ona je pobegla, a trojica momaka koji su je maltretirali, nestali su u šumi. Srećom, brzo su uhapšeni.

Zaposleni koji rade u blizini mesta gde se sve dogodilo, još uvek su u šoku. Kažu da su Marjana znali svi koji su se ovde kupali.

- Marjan je bio divan i vredan čovek - kaže jedan od stalnih gostiju beogradskog mora. - Znam da je poreklom iz Istre, zbog toga je i voleo vodu. Bio je građevinski inžinjer, svojevremeno je radio u Rusiji. Kad je otišao u penziju, nije hteo da smeta dvema ćerkama i njihovim porodicama. Tako se, nekako dogodilo, u vreme korone, da je došao na Adu. Nije on, kao što se misli, bio bez krova nad glavom, naprotiv. Ovde je čuvao jedan objekat, zarađivao nešto malo, tu je spavao i živeo. I to, ne samo u sezoni leti, nego i zimi, kad ovde nije tako sjajno. Ali, nije se žalio.

NADGLEDAO

MARJAN je voleo narod, decu. Pa, ovde je vodena igraonica za klince, pa "bandži", ima i kafića. Sve je to on nadgledao, pazio da se neko ne povredi, da pritrči svima ako zatreba bilo kakva pomoć. Voleo je da igra šah, da se takmiči. Najviše je voleo da igra sa jednom našom stalnom gošćom na Adi, ali ona je majstor. Uvek bi ga pobeđivala, a Marjan se nije ljutio. Tražio bi revanš i tako do sumraka - pričaju poznanici nastradalog.