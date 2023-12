MLAĐI BRAT PRONAĐEN, ZA STARIJIM SE TRAGA: Dečaci pretukli starijeg čoveka, krala i pobeli iz socijalne ustanove

POSLE bektsva iz socijalne ustanove u kojoj su bila smeštena braća stara deset i 12 godina, koji se sumnjiče za čak 32 krađe u Novom Sadu i prebijanje Todora Šunjke (75) u Tovariševu koji je od posledica teških povreda kasnije preminuo, mlađi, kako saznajemo, pronađen, dok se za starijim i dalje traga. Pronađeni desetogodišnjak je, saznajemo, ponovo vraćen u ustanovu.

D. Novković

Dečaci su, pobegli 22. novembra, iskoristivši to što je ustanova otvorenog tipa, izašli su i više se nisu vratili. Pre nego što su pobegli iz ove ustanove, braća su boravila i u drugim ustanovama tog tipa u Srbiji, ali su iz svake odlazili.

U ustanovu socijalne zaštite, braća, krivično neodgovorno, bila su smeštena nakon otkrića policije, da oni stoje iza 32 krađe na području Novog Sada, počinjenih u novembru.

S obzirom na to da su sve ustanove za decu i omladinu otvorenog tipa, stručnjaci se slažu da je to najveći problem, jer ne postoji mehanizam kako ih u njima zadržati. Usluge smeštaja dece od 10 do 14 godina sa poremećajem u ponašanju, u Srbiji nisu razvijene, i prema oceni stručnjaka, i nema kapaciteta da se adekvatno odgovori na svaki slučaj.

Dečaci su, kako se sumnja, provaljivali gde su stigli, u ugostiteljske i druge objekte različite namene, prodavnice, mesare, cvećare i krali novac iz njih i različite artikle. Kada bi „odabrali“ objekat, razbijali bi staklo i ulazili unutra. To što su radili, na žalost, nije im prvi put, jer su braća, koji, kako saznajemo, samo formalno pohađaju osnovnu školu, i ranije bili skloni delinkventnom ponašanju. Terete se za sedamnaest teških krađa, devet pokušaja ovih krivičnih dela, pet krađa i jedno razbojništvo. O svemu je obavešten i Centar za socijalni rad, a protiv majke dečaka je u julu podneta krivična zbog zanemarivanja i zlostavljanja maloletnog lica.

Nekoliko meseci ranije, odnosno 14. aprila, na pravoslavni Veliki petak, braća su u Tovariševu kod Bačke Palanke, na ulici pretukli starijeg meštanina Todora Šunjku (75), koji je posle teških povreda, tri meseca kasnije preminuo. Nesrećni čovek je zadobio teške povrede glave i pluća i nekoliko dana je bio u komi.

Nesrećni čovek pretučen je zato što je maloletnim nasilnicima rekao da nema novca, koji su od njega tražili. Sačekali su ga kada se vraćao iz prodavnoce, a jedan od njih, udario ga je kamenom u glavu. Kada je pao, šutirali su ga po glavi i grudima dok je ležao na zemlji u lokvi krvi.

Porodica dvojice nasilnika se ubrzo posle toga odselila iz Tovariševa u Novi Sad. Pre nego što će napustiti ovo selo u bačkopalanačkoj opštini, braća su na ulici napala još nekoliko meštana.

POSTUPAK PROTIV MAJKE

POVODOM krivične prijave novosadske policije podnete protiv S.N., majke dečaka, za koju saznajemo da se pre nešto više od mesec dana porodila i dobila peto dete, u Osnovnom javnom tužilaštvu je u toku dokazni postupak.

- Nakon prikuljenih svih dokaza i sagledavanja celokupnog činjeničnog stanja, biće doneta javnotužilačka odluka - kažu za „Novosti“ u Osnovnom tužilaštvu i dodaju da u cilju zaštite interesa postupka, u ovoj fazi ne mogu saopštiti bliže informacije.