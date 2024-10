MALI: Uvereni smo u uspeh srpskog Ekspa

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas u Ministarstvu finansija sa generalnim sekretarom Svetske izložbe Ekspo 2005 Aiči, Tošiom Nakamurom, koji je učestvovao, kao član žirija, i u organizaciji ove izložbe u Astani i Šangaju. Mali i Nakamura razgovarali su o ovoj manifestaciji koja će se 2027. godine organizovati u Beogradu.

Foto: Ministarstvo finansija

Ministar finansija predstavio je Nakamuri planove Srbije za izgradnju Ekspo kompleksa i istakao da je naša zemlja u ovom trenutku najveće gradilište u Evropi, te da radovi za sada teku po planu i da je ozbiljno shvaćena uloga koju je Beograd dobio u teškoj konkurenciji.

„U potpunosti smo koncentrisani na izgradnju kompleksa. Ovo je najveća prilika za Srbiju u skorijoj budućnosti i iskoristićemo je. Beograd se i danas mnogo promenio u odnosu na period od pre deset godina, a 2027. godine će biti neprepoznatljiv“, rekao je Mali.

On je istakao da krajem novembra Srbija očekuje i formalno preuzimanje zastave organizatora narednog Ekspa, prvog u Evropi posle mnogo godina, te da će se odmah nakon toga početi sa slanjem zvaničnih poziva zemljama da učestvuju.

Kako je rekao, već je otvorena kancelarija u kojoj se na jednom mestu mogu dobiti sve informacije u vezi sa Ekspom, „One stop office“, što je Nakamura ocenio kao važan potez u organizaciji događaja ove veličine i značaja.

„Bićemo spremni. Uskoro ćemo Srbiju predstaviti i u Osaki, gde će krenuti 'prodavanje karata' za naš Ekspo, odnosno imaćemo paviljon na kome ćemo dobro predstaviti Srbiju“, rekao je Mali i istakao da je svaka pomoć dobrodošla te da će veliko iskustvo koje ima Nakamura puno značiti Srbiji kao podrška.

Mali je poručio da je Srbija druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi ove godine, da 2027. očekuje više od tri miliona posetilaca i da će Srbija tu šansu iskoristiti da se predstavi na najbolji način.

On je ocenio i da je vreme održavanja manifestacije povoljno za Srbiju, budući da se očekuje da se do 2027. sve svetske krize i konflikti okončaju, te da će to biti godina kada će zemlje želeti i biti spremne da se bave lepšim temama kao što je tema Ekspa „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“.

To je, ocenio je Mali, godina kada će svi želeti da dođu u Beograd u boljoj globalnoj atmosferi, okupljeni oko teme koja je široka i prihvatljiva, koju će svaka zemlja iskoristiti za svoje predstavljanje.

„Uz to, Srbija je bezbedna zemlja u Evropi, dobro geografski pozicionirana, gostoljubiva, zemlja koja ima šta da ponudi i da pokaže i zato smo uvereni u uspeh Ekspa u Beogradu“, zaključio je Mali.

Tošio Nakamura istakao je da će rado staviti na raspolaganje svoje dosadašnje veliko iskustvo u ogranizaciji svetskih izložbi te istakao da Srbija dobro napreduje u pripremama.

„Obišao sam gradilište i video da sve ide glatko. Treba dalje širiti svest o značaju teme srpskog Ekspa za svet, za svaku zemlju pojedinačno. Podelićemo svoje iskustvo“, zaključio je Nakamura.