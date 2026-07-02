IMATE PENZIJU OKO 56.000 DINARA? Spremite se za uplatu države - Evo koliko "leže" na račun!
NOVI paket ekonomskih mera koji je najavila država predstavlja jedan od najvećih poduhvata podrške penzionerima do sada, sa ukupnim ulaganjem od 377,2 miliona evra.
Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), Relja Ognjenović, izneo je preciznu računicu isplata koja penzionere deli u tri kategorije.
Vaša kategorija: Prosečna penzija
Prema podacima koje je izneo PIO fond, iznos od 56.848 dinara definisan je kao prosečan iznos penzije u Srbiji.
Za korisnike koji se nalaze u grupi između minimalne i prosečne penzije, država je predvidela jednokratnu pomoć u iznosu od 27.500 dinara.
Ukupna isplata: Detaljna računica
Ako je vaša trenutna penzija 56.848 dinara, vaša primanja u mesecu isplate pomoći izgledaće ovako:
- Redovna penzija: 56.848 dinara
- Državna pomoć: 27.500 dinara
Ukupno na računu: 84.348 dinara
Ova isplata predstavlja značajnu finansijsku podršku, s obzirom na to da će penzioneri u ovoj kategoriji praktično primiti skoro jednu i po svoju redovnu penziju u jednom mesecu.
Dodatne pogodnosti: Vaučeri i popusti
Pored direktne novčane pomoći, paket mera obuhvata i druge vidove podrške koji direktno utiču na kućni budžet:
- Turistički vaučeri: Obezbeđeni su vaučeri od 10.000 dinara za penzionere čija primanja ne prelaze 80.000 dinara. Kako je vaš iznos od 56.848 dinara ispod te granice, ostvarujete pravo i na ovu vrstu subvencije za odmor u Srbiji.
- Popust za struju: Svi penzioneri će dobiti i dodatni popust od 1.000 dinara na račune za električnu energiju.
- Jeftiniji lekovi: Najavljene su i niže cene određenih grupa lekova, što je mera usmerena na zaštitu zdravstvenog standarda najstarijih.
Ko dobija najviše?
Podsetimo, Ognjenović je naglasio da je prioritet bio pomoći najugroženijima. Tako će penzioneri sa primanjima do 31.092 dinara dobiti najviši iznos pomoći od 35.000 dinara, dok će oni koji primaju više od proseka (iznad 56.848 dinara) dobiti 20.000 dinara podrške.
Ovaj paket mera, prema rečima direktora Fonda PIO, pokazuje da je briga o građanima, a posebno o penzionerima, prioritet države u trenutnim ekonomskim okolnostima.
(Blic)
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