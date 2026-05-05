Nemačka uvodi nova pravila: Od 1. jula menja se sistem socijalne pomoći

U NEMAČKOJ se uvodi nova vrsta socijalne pomoći – takozvana osnovna sigurnosna naknada, koja će zameniti dosadašnji „Bürgergeld“. Sa ovom promenom dolaze i stroža pravila za sve koji primaju pomoć, a cilj je da se nezaposleni brže uključe u tržište rada.

Do sada je oko 5,2 miliona ljudi koristilo „Bürgergeld“, jer nisu imali posao ili im primanja nisu bila dovoljna za život. Od 1. jula 2026. godine sistem se menja, a naglasak se stavlja na veću odgovornost korisnika. Procene pokazuju da je oko 3,8 miliona korisnika radno sposobno – reč je o osobama starijim od 15 godina koje nisu u penziji i nemaju dovoljno prihoda. I stranci koji imaju dozvolu za rad ulaze u ovu grupu i podležu istim pravilima kao i nemački državljani.

Nova pravila podrazumevaju da svako ko može da radi mora aktivno da traži posao. Prvi kontakt sa Jobcentrom biće obavezan uživo, što znači da više neće biti moguće obaviti razgovor telefonom ili onlajn.

Pored toga, nadležne službe mogu uputiti korisnike na različite obuke, kurseve ili programe prekvalifikacije kako bi povećali svoje šanse za zaposlenje.

Jedna od ključnih novina je i obaveza dokazivanja traženja posla. Ako osoba ne pokazuje dovoljno inicijative, Jobcenter može precizno odrediti koliko prijava mora da pošalje i u kom roku. Takođe, uvodi se strože pravilo prihvatanja ponuđenog posla – svako ko je radno sposoban moraće da prihvati „razuman“ posao, uključujući i puno radno vreme, ukoliko za to ima uslove.

Ukoliko korisnici ne poštuju ova pravila, predviđene su kazne. Odbijanje posla ili obuke bez opravdanog razloga može dovesti do smanjenja naknade za 30 odsto tokom tri meseca. Ako se ponovo propusti obavezni termin, sledi novo umanjenje, dok tri uzastopna izostanka mogu značiti gubitak prava na pomoć.

U pojedinim slučajevima, naročito kada se odbije konkretna ponuda za posao, naknada može biti potpuno ukinuta na određeni period, iako se troškovi stanovanja i dalje pokrivaju direktno, piše Feniks.

Ove izmene znače da će sistem socijalne pomoći u Nemačkoj postati znatno stroži i više usmeren na aktiviranje nezaposlenih. Oni koji mogu da rade moraće to jasno da pokažu kroz konkretne korake, jer u suprotnom rizikuju smanjenje ili gubitak pomoći.

