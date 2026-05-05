Ukrajina ispalila rakete "Flamingo" koje imaju domet do 3.000 kilometara: Pojavio se i snimak udara (VIDEO)

D.D.

05. 05. 2026. u 16:21

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je Ukrajina koristila raketu „Flamingo“ u napadu na ruski vojni objekat.

Napomenuo je da su krstareće rakete F-5 „Flamingo“ lansirane sinoć na više ciljeva, uključujući objekte u vojno-industrijskom kompleksu u ruskom gradu Čeboksari.

- Ukrajinski "Flamingosi" su preleteli rastojanje od više od 1.500 kilometara - rekao je Zelenski i dodao da je vojna fabrika na koju su gađali proizvodila sisteme za automatizaciju i niskonaponsku opremu.

- Fabrika je snabdevala navigacionim komponentama rusku mornaricu, raketnu industriju, avijaciju i oklopna vozila. Sve što Rusi koriste u ratu protiv nas - protiv Ukrajine. Rusija mora da okonča svoj rat i da se okrene pravoj diplomatiji - rekao je ukrajinski lider i podelio snimak napada.

I pre nego što je stigla njegova potvrda, sumnjalo se da su u udaru korišćene rakete FP-5 Flamingo. Prema Kijev postu, Flamingo, prvi put javno predstavljen 2025. godine, navodno ima domet do 3.000 kilometara i nosi bojevu glavu od oko 1.100 do 1.150 kilograma. Dizajniran je za napade na ciljeve kao što su vojno-industrijski objekti i objekti energetske infrastrukture pri brzinama do 900 km/h.

Još jedna poznata upotreba te rakete zabeležena je 28. marta, kada je ispaljena na fabriku eksploziva u Samarskoj oblasti.

Hrvati pišu: Rat u Iranu početak Trumpovog kraja?
PIŠE hrvatski Indeks da bi potencijalni rat sa Iranom mogao da predstavlja prekretnicu, pa čak i početak političkog kraja Donalda Trampa jer se posledice njegove odluke o napadu sve jasnije prelivaju na unutrašnju političku scenu SAD.

05. 05. 2026. u 19:11

Merc promenio ploču: Priča ono što Tramp hoće da čuje
SUOČEN sa novim tenzijama sa Vašingtonom, uključujući najavu američkog predsednika Donalda Trampa o povećanju carina na evropsku automobilsku industriju i moguće povlačenje američkih trupa iz Nemačke, kancelar Fridrih Merc i njegova vlada sve više se oslanjaju na proverenu diplomatsku strategiju – ublažavanje retorike i usmeravanje poruka ka onome što Tramp želi da čuje.

05. 05. 2026. u 18:57

Fondacija Mozzart podržala BEST: Turnir u znaku sporta i inkluzije

