Ukrajina ispalila rakete "Flamingo" koje imaju domet do 3.000 kilometara: Pojavio se i snimak udara (VIDEO)
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je Ukrajina koristila raketu „Flamingo“ u napadu na ruski vojni objekat.
Napomenuo je da su krstareće rakete F-5 „Flamingo“ lansirane sinoć na više ciljeva, uključujući objekte u vojno-industrijskom kompleksu u ruskom gradu Čeboksari.
- Ukrajinski "Flamingosi" su preleteli rastojanje od više od 1.500 kilometara - rekao je Zelenski i dodao da je vojna fabrika na koju su gađali proizvodila sisteme za automatizaciju i niskonaponsku opremu.
- Fabrika je snabdevala navigacionim komponentama rusku mornaricu, raketnu industriju, avijaciju i oklopna vozila. Sve što Rusi koriste u ratu protiv nas - protiv Ukrajine. Rusija mora da okonča svoj rat i da se okrene pravoj diplomatiji - rekao je ukrajinski lider i podelio snimak napada.
I pre nego što je stigla njegova potvrda, sumnjalo se da su u udaru korišćene rakete FP-5 Flamingo. Prema Kijev postu, Flamingo, prvi put javno predstavljen 2025. godine, navodno ima domet do 3.000 kilometara i nosi bojevu glavu od oko 1.100 do 1.150 kilograma. Dizajniran je za napade na ciljeve kao što su vojno-industrijski objekti i objekti energetske infrastrukture pri brzinama do 900 km/h.
Još jedna poznata upotreba te rakete zabeležena je 28. marta, kada je ispaljena na fabriku eksploziva u Samarskoj oblasti.
