Evo kad stiže naknada za mart: Ova grupa ljudi prva dobija novac
NACIONALNA služba za zapošljavanje (NSZ) saopštila je danas da će preko Banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec mart 2026. godine.
Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u utorak, 21. aprila, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u sredu, 22. aprila, navodi se u saopštenju.
(Tanjug)
