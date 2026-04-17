"Uredba o ograničenju marži dala rezultate" Lazarević: Trgovinski zakoni tiču se svih potrošača

MINISTARKA unutrašnje i spoljašnje trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas u Skupštini Srbije da je uredba o ograničenju marži dala rezultate i da je inflacija u tom periodu oborena i istakla da predloženi set trgovinskih zakona na predstavlja izlaznu strategiju vlasti, kako tvrdi opozicija, već da su u pitanju zakoni koji se tiču svih potrošača.

- Ovo su zakoni koji dotiču sve građane, sve potrošače, jer svi smo mi potrošači i svi odlazimo u kupovinu, i svi se suočavamo sa zaista problemom često visokih cena, ne svuda, ne za sve vrste proizvoda. To je nešto što je, bar ja tako doživljavam, obaveza resora koji vodim, a i Vlade, jer prehrambeni proizvodi, ono što svaki dan konzumiramo, zaštita poljoprivrednih proizvođača, upravo one grupe na koje smo ciljali je od, po meni, prioritetnog interesa - rekla je Lazarević.

Ona je to rekla tokom druge redovne sednicu prolećnog zasedanja, odgovarajući poslanici Zeleno-levog fronta Biljani Đorđević.

- Uz cenovnu stabilnost, uz snižavanje cena značajnog broja proizvoda, i, baš zato što nismo hteli da kopiramo druge modele, išli smo na mnogo širi obuhvat proizvoda, što, naravno, nije bilo uopšte dobrodošlo od strane trgovinskih lanaca, ali smo uspeli da napravimo cenovni pritisak na dole, da obuzdamo inflaciju, što nam sada, u ovim izazovnim momentima, daje jedan određeni buffer da možemo ipak da se malčice lakše nosimo sa izazovima koji dolaze - rekla je Lazarević.

Na to što je Đorđević dovela u pitanje hitnost donošenja zakona, Lazarević je odgovorila da za nekim zakonima postoji hitna i preka potreba da budu usvojeni.

- Ono što smo radili u prethodnom periodu da bismo mogli da pripremimo i da vi danas imate ispred sebe predlog ova tri zakona, je upravo proizišlo iz potrebe da se ne samo harmonizujemo, odnosno usaglasimo sa EU, nego da zaista donesemo neka kvalitativna i nova rešenja koja do sada nismo imali - rekla je Lazarević.

Foto: Zorana Jevtić Radonjić

Istakla je da trgovinski zakoni nisu izlazna strategija vlasti.

- Da smo to hteli da imamo neku vrstu izlazne strategije, čak ne bi možda ni upotrebili izlaznu strategiju, mi bismo uredbu produžili - rekla je Lazarević, dodajući da u nekim drugim državama slične uredbe traju duže.

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov se osvrnuo na komentare opozicije o mogućem zamrzavanju fondova EU za Srbiju i rekao da mu je drago što i "sami blokaderi vrlo dobro znaju za šta je namenjen novac EU koji žele da blokiraju Srbiji".

- Oni sami kažu da je to namenjeno za škole, za bolnice, za domove zdravlja, poljoprivredu, a istovremeno pozivaju tu EU da taj novac ne da državi Srbiji, odnosno građanima Srbije, nego da preusmere na njihove nevladine organizacije i na Šolakove medije. Tako da vrlo svesno traže da novac EU ne dođe do vas, nego da ide u njihove džepove - rekao je Jovanov.

Narodna poslanica Socijaldemokratske partije Srbije Slađana Šušnjar je tokom rasprave navela da Predlog zakona o zaštiti potrošača predstavlja nastavak dugogodišnje politike proširenja i zaštite prava potrošača na tržištu.

- Ovaj zakon ide korak dalje i uvodi rešenja koja odgovaraju savremenoj digitalnoj ekonomiji, ali i konkretnim problemima koje građani danas imaju. Jedna od najvažnijih novina koje donosi Predlog zakona o zaštiti potrošača odnosi se na potpunu digitalizaciju i transparentnost cene na tržištu - rekla je Šušnjar.

Dodala je da se po prvi put uvodi obaveza da trgovci svoje cenovnike ne ističu samo u prodaji i u prodajnim objektima, već i objavljuju na svojim internet stranicama, za svaki objekat posebno.

- Zakon uvodi obavezu da se cenovnici ažuriraju u realnom vremenu, odnosno odmah nakon svake promene. U praksi to znači da građani više neće biti u situaciji u kojima se jedna cena nalazi na polici, druga naplaćuje na kasi, niti online informacije ostaju za stvarnim situacijama i stanjem u prodaji. Trgovci će biti dužni da sve svoje cenovnike dostavljaju i na Nacionalni portal otvorenih podataka, i samim tim se formira centralizovana baza cena - rekla je Šušnjar.

Govoreći o Predlogu zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, navela je da on po prvi put uspostavlja jedinstven i jasno definisan institucionalni okvir za borbu protiv trgovine ljudima, tzv. nacionalni mehanizam.

- Umesto dosadašnjeg fragmentisanog pristupa u kojem su različite institucije delovale bez dovoljno koordinacije, ovim rešenjem se uvodi sistem koji povezuje sve ključne aktere: policiju, tužilaštvo, sudove, sistem socijalne zaštite, zdravstvo, obrazovanje, kao i nevladin sektor, odnosno organizacije civilnog društva. Ovaj mehanizam podrazumeva ne samo formalno umrežavanje institucija, već i njihovu obaveznu saradnju kroz razmenu podataka, zajedničko planiranje i sprovođenje mera, kao i koordinisano reagovanje u konkretnim slučajevima - rekla je Šušnjar.

Narodna poslanica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević je dovela u pitanje hitnost održavanja druge sednice u odnosu na prvu redovnu sednicu, koja je za jedinu tačku dnevnog reda imala glasanje o nepoverenji Vlade, pitajući zbog čega onda nije ranije sazvana.

Prema njenim rečima, set trgovinskih zakona predstavlja "izlaznu strategiju" za vlast zbog, kako tvrdi, neuspeha sa politikom ograničenja marži, navodeći da su takve politike do sad dovodile do kratkoročnog pada cena.

Đorđević je navela da je dobro što se novim zakonom o nepoštenim trgovačkim praksama uvode evropska zakonska rešenja, ali je dodala da to neće samo po sebi, kako tvrdi, nadomestiti lošu politiku Vlade i smanjiti cene hrane.

