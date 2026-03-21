BRITANIJA U ENERGETSKOM KOLAPSU: Vozači ostaju bez goriva, pumpe presušile

VOZAČI u Velikoj Britaniji nisu mogli da napune svoje automobile gorivom zbog problema sa snabdevanjem.

Energetska kriza pogodila je ljude koji žive na škotskim ostrvima tokom vikenda, jer su benzinske pumpe ostale bez goriva, prenose britanski mediji.

Benzinske stanice u Uistu, koje se nalaze na Spoljnim Hebridima, ostale su bez benzina, a dobavljač je za to okrivio loše vreme koje je uticalo na isporuku.

Kompanija „Sertas Enerdži“ nije mogla da dopuni gorivo na pumpama jer njihov brod nije mogao da pristane u jezero Loh Karnan u Južnom Uistu zbog loših vremenskih uslova.

Benzinske stanice i servisi su rekli da je dizel još uvek dostupan. Ovo je izazvalo zabrinutost kod stanovnika ostrva.

Uisdin Robertson, predsednik odbora za saobraćaj i infrastrukturu u ostrvskoj upravi Komherle nan Eilean Siar, rekao je da su medicinske sestre i negovatelji u kući izrazili zabrinutost kod veća da li će imati dovoljno goriva za putovanje.

PROBLEMI SA ISPORUKOM

Portparol kompanije Certas Energy rekao je ranije ove nedelje:

- Loše vreme je sprečilo naš tanker da se istovari kod jezera Loh Karnan, a jaki vetrovi su takođe doveli do otkazivanja međuostrvskih trajekata i kašnjenja u isporukama goriva u Uist. Organizovali smo dodatnu isporuku goriva koja će danas stići u Uist, sarađujući sa našim partnerima i dobavljačima kako bismo što pre obnovili pune operacije - dodao je.

Robertson je rekao da su dve benzinske pumpe u Severnom Uistu ostale bez benzina u subotu, a veća pumpa u Benbekuli u nedelju, međutim, veruje se da dizel nije toliko pogođen.

- Bilo je mnogo zabrinutosti, uglavnom od strane medicinskih sestara u okrugu i negovatelja. Oni prelaze značajnu količinu kilometara između Eriskeja i Bernereja - rekao je on.

Dodao je da je gorivo moglo biti prevezeno južno drumom iz Stornoveja u Luisu, a zatim preko zaliva Haris trajektom ili brodom sa ostrva Skaj, dodajući da se operater trajekta Kaledonijan Makbrejn „sagnuo“ da ponudi pomoć.

U utorak je cisterna sa zalihama benzina stigla u Uist, pružajući stanovnicima olakšanje.

RAST CENA I MOGUĆE VANREDNE MERE

Ovo se dešava nakon što su cene benzina i dizela skočile od početka sukoba na Bliskom istoku širom Velike Britanije.

Najnoviji podaci RAC-a pokazuju da su cene dizela skočile u proseku za 18 penija po litru od početka krize, dok su cene benzina porasle za skoro 9 penija po litru.

Prosečna cena goriva na britanskim benzinskim stanicama dostigla je 160,3 penija po litru, u poređenju sa 142,4 penija kada je krajem februara počela američko-izraelska kampanja protiv Irana. Dizel je sada na najskupljem nivou od novembra 2023, dok su cene benzina dostigle najviši nivo od avgusta 2024. godine.

Međunarodna agencija za energetiku preporučuje vanredne mere, uključujući rad od kuće, kako bi se smanjila potrošnja goriva.

Nacionalni plan za nestašicu goriva u Velikoj Britaniji predviđa moguće racionisanje, skraćeno radno vreme benzinskih stanica i prioritetno snabdevanje ključnih službi, dok bi privatni vozači mogli biti ograničeni u količini goriva koju mogu da kupe.

Među merama se pominje i smanjenje brzine na putevima, kao i ograničenje kretanja privatnih vozila u gradovima, kako bi se smanjila potrošnja i sprečile veće nestašice.

(Miror, Gardijan)