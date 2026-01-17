TRAŽITE POSAO, A NEMATE RADNOG ISKUSTVA: Evo saveta koji vam mogu pomoći

SVAKI početak je težak, naročito za mlade ljude koji tek ulaze na tržište rada i još nisu pronašli posao. Sa tim problemom suočila se i jedna studentkinja arhitekture, koja je na Reditu zatražila savet zbog dugotrajne potrage za zaposlenjem.

- Imam CV dug celu stranu, ispunjen volontiranjima, kursevima i razmenama. Znam engleski bolje nego srpski i umem da funkcionišem na računaru. Imam 21 godinu, student sam arhitekture i skoro godinu dana tražim posao. Prijavila sam se na oko 50+ poslova, počela sam da se prijavljujem i tamo gde sam kvalifikovana i gde nisam, ali niko ni da odgovori, a oglase samo recikliraju. Ne znam više šta da radim, bukvalno mi nije ni bitna plata, a ako je poslodavac voljan da obuči, radila bih i kao zavarivač. Probala sam svuda. Svi moji prijatelji koji su studenti su većinom nezaposleni i u istoj su situaciji, jedini koji rade su oni koji su došli sa strane i već imaju iskustva i oni koji su odustali od studija. Iskreno, čak bih i volontirala nešto na duže ili radila za neki smešan honorar, samo da radim nešto. Previše me plaši da napunim 25 godina i nemam dan radnog iskustva. Ali bukvalno ne mogu ništa da nađem - požalila se studentkinja.

U komentarima su usledili brojni saveti. Neki korisnici su istakli da marketi, pekare i restorani brze hrane gotovo uvek traže radnike i da je u tim delatnostima lakše doći do posla.

Jedna komentatorka je navela da je posao pronašla putem oglasa, ali da je nakon nekoliko godina proglašena tehnološkim viškom.

- Ponovo sam tražila posao preko oglasa i trajalo je tri meseca. Pozicije za koje sam aplicirala imale su po tri ili četiri kruga intervjua, ali sam na kraju našla ono što mi odgovara i što sam tražila - napisala je ona.

Jedan od učesnika diskusije podelio je i savete u vezi sa pisanjem biografije, navodeći da CV ne bi trebalo da bude predugačak i da najvažnije iskustvo treba jasno i sažeto istaći već na prvoj strani. Takođe je naveo da volontiranje, po njegovom mišljenju, ne bi trebalo isticati, jer kod poslodavca može stvoriti utisak da je kandidat spreman da radi bez nadoknade.

Među predlozima se našao i rad u kol-centru u stranoj firmi, uz napomenu da su takvi poslovi solidno plaćeni, ali često psihički naporni. Neki su primetili i da poslodavci nerado zapošljavaju studente, jer smatraju da se ulaganje u njih ne isplati, budući da će, po završetku fakulteta, otići.

Jedna učesnica diskusije istakla je da slanje CV-ja često ne daje rezultate i da je lični odlazak na željeno radno mesto mnogo efikasniji. Kako je navela, ona je posao dobila tako što je poslodavcu ponudila da volontira prva tri dana, kako bi procenio njen rad. Nakon toga dobila je zaposlenje.

Većina učesnika složila se da su, u praksi, šanse za zapošljavanje znatno veće ukoliko postoji preporuka, odnosno poznanstvo sa nekim ko bi mogao da se založi za kandidata prilikom zapošljavanja.

