EU UVODI CARINE NA POŠILJKE MALE VREDNOSTI: "Potkačili" posebno jednu zemlju

MINISTRI finansija članica EU postigli su dogovor o uvođenju nove carine na pošiljke male vrednosti koje stižu na evropsko tržište.

Foto AP

Reč je o nametu od 3 EUR koji će se odnositi na robu naručenu putem online trgovina, a mera je usmerena na smanjenje priliva jeftinih proizvoda, pre svega iz Kine, koji se u Evropu plasiraju preko platformi poput Sheina i Temua.

Kako je saopštio Savet EU, carina će početi da se primenjuje od 1. jula i ostaje na snazi dok Unija ne uspostavi trajno rešenje kojim bi se ukinulo postojeće oslobađanje od carina za online kupovine čija vrednost ne prelazi 150 EUR.

Planirano je da se to izuzeće u potpunosti ukine do 2028. godine, u okviru šire reforme carinskog sistema EU.

Privremena mera uvedena je zbog činjenice da pošiljke male vrednosti trenutno ulaze u EU bez carinskih dažbina, što, prema oceni Saveta, stvara nelojalnu konkurenciju za evropske trgovce, otvara pitanja sigurnosti i zdravlja potrošača, povećava rizik od prevara te ima negativan uticaj na okolinu.

Nova carina neće se obračunavati po paketu, već prema vrsti proizvoda, koja je definisana šestocifrenim tarifnim oznakama. To u praksi znači da će, primera radi, deset pari čarapa izrađenih od istog materijala biti oporezovano s tri EUR, dok će kombinacija različitih materijala unutar iste pošiljke rezultirati višim iznosom carine.

Pojedini poslanici u Evropskom parlamentu, poput irskog evroparlamentarca Barryja Andrewsa, koji je ranije zagovarao carinu od 5 EUR po paketu, pozdravili su postignuti dogovor i poručili da bi Unija trebalo da razmotri dodatno povećanje carina ukoliko se priliv jeftinih pošiljki ne smanji.

Online platforme poput Temua, Sheina, AliExpressa i Amazona omogućavaju direktnu isporuku odeće, obuće i modnih dodataka iz kineskih fabrika do evropskih kupaca, često po cenama znatno nižim od onih na domaćem tržištu.

Procene pokazuju da bi ukidanje carinskog izuzeća moglo dovesti do rasta broja pošiljki male vrednosti na oko 4,6 milijardi godišnje, pri čemu više od 90% paketa dolazi iz Kine.

(eKapija)

