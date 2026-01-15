"NEĆE BITI ZATVARANJA RAFINERIJE" Sijarto: Od strateškog je značaja za MOL

MINISTAR spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da je Rafinerija nafte u Pančevu od strateškog značaja za MOL i istakao da nisu tačni medijski natpisi u kojima tvrde da bi mađarska naftna kompanija, u slučaju preuzimanja NIS-a, zatvorila pančevačku rafineriju.

Rafinerija Pančevo / Foto Z. Jovanović

- Sve one priče koje govore o tome da MOL samo kupuje tržište i da MOL ima nameru da zatvori Rafineriju u Pančevu su jednostavno laži. To su lažne vesti koje se namerno iznose da bi se unela zabuna. Uvek ima onih koji su protiv bilo kojeg pozitivnog biznisa - rekao je Sijarto nakon sastanka sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović u Palati Srbija.

Sijarto je istakao i da će doći do potpisivanja međudržavnog sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Mađarske, kojim će se pridati starteška važnost izgradnji naftovoda između dve zemlje za koji je, početkom januara, raspisan tender.

- Taj međudržavni sporazum bi sadržao sve važne elemente strateške saradnje u naftnoj industriji. Kada MOL bude otkupio većinski udeo u NIS-u i kada se završi izgradnja naftovoda, doći ćemo do izuzetno povoljne energetske situacije u pogledu snabdevanja Srbije, Mađarske i Slovačke, a kakvu do sada nismo imali - rekao je Sijarto.

Transnafta a.d. Pančevo raspisala je tender za izgradnju naftovoda između Srbije i Mađarske početkom januara, a ponude se mogu poslati do 5. februara.

Izgradnjom ovog naftovoda, Srbija diversifikuje svoje izvore snabdevanja i tako jača energetsku stabilnost i sigurnost.

Naftovod će na teritoriji Srbije biti nešto duži od 100 kilometara, a planirani kapacitet iznosi oko 5,5 miliona tona sirove nafte godišnje.

(Tanjug)