UKIDAJU UVOZ RUSKOG GASA: Evropa postigla dogovor

EVROPSKI savet saopštio je danas da je postignut dogovor sa Evropskim parlamentom o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 2027. godine, kao deo nastojanja da se okonča energetska zavisnost od Rusije.

Foto Tanjug/AP

Uredba predstavlja pravno obavezujuću, postepenu zabranu uvoza i tečnog prirodnog gasa (LNG) i gasa putem gasovoda iz Rusije, sa potpunom zabranom od kraja 2026. godine za LNG i jeseni 2027. godine za gasovode.

Kako je navedeno u saopštenju, time se doprinosi opštem cilju postizanja otpornog i nezavisnog energetskog tržišta EU, uz očuvanje sigurnosti snabdevanja.

Ministar za klimu, energetiku i komunalne poslove Danske Lars Aagaard izjavio je da je taj dogovor velika pobeda za Dansku i za celu Evropu“.

– Moramo da stavimo tačku na zavisnost EU od ruskog gasa, a njegovo trajno ukidanje u EU je veliki korak u pravom smeru. Veoma sam zadovoljan i ponosan što smo uspeli tako brzo da postignemo sporazum sa Evropskim parlamentom. To pokazuje da smo posvećeni jačanju naše bezbednosti i zaštiti našeg energetskog snabdevanja – dodao je on.

Zakonodavci su potvrdili da će uvoz ruskog gasa preko gasovoda i LNG-a biti zabranjen šest nedelja nakon stupanja uredbe na snagu, uz zadržavanje prelaznog perioda za postojeće ugovore.

Za kratkoročne ugovore zaključene pre 17. juna 2025. godine, zabrana uvoza ruskog gasa primenjivaće se od 25. aprila 2026. godine za LNG i 17. juna 2026. godine za gasovodni gas.

Za dugoročne ugovore o uvozu LNG-a, zabrana će se primenjivati od 1. januara 2027. godine, u skladu sa 19. paketom sankcija

Za dugoročne ugovore o uvozu gasa gasovodima, zabrana će stupiti na snagu 30. septembra 2027. godine, pod uslovom da su ciljevi popunjenosti skladišta iz uredbe o skladištenju gasa na putu da budu ispunjeni, a najkasnije 1. novembra 2027.godine.

Izmene postojećih ugovora biće dozvoljene samo u strogo definisane operativne svrhe i ne mogu dovesti do povećanja obima isporuka, navedeno je.

Privremeni sporazum sada treba da odobre Savet i parlament pre njegovog formalnog usvajanja.

Udeo ruskog gasa u uvozu EU iznosio je 12 odsto u oktobru, znatno manje u odnosu na oko 45 odsto pre izbijanja rata u Ukrajini 2022. godine.

Mađarska, Francuska i Belgija ostaju među državama članicama koje i dalje uvoze ruski gas.

Istovremeno, u Srbiji se primećuje povlačenje ruskih kompanija sa tržišta. Najznačajniji primer je NIS, gde se Rusija postepeno povlači iz operacija i prodaje udela u kompaniji, što je deo šireg trenda smanjenja ruskog prisustva u energetskom sektoru Balkana i tranzicije ka evropskim dobavljačima energije.

(BizPortal)

BONUS VIDEO:

207 km/h na delu puta gde je 100: zaustavljen presretačem