MINISTARKA ODGOVORILA NA LAŽI O NIS-U: Ovde nije reč ni o kakvoj brizi za građane već o politikanstvu

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da nije profesionalno pričati javno dok traju pregovori oko NIS-a.

- Ruski akcionari kompanije NIS pregovaraju sa nekoliko kompanija nedeljama unazad. Da ponovim - nije profesionalno pričati javno dok pregovori traju, a o kojima je u svakom detalju uključeno srpsko državno rukovodstvo. Svako ko se bavi biznisom to zna.

Međitim, ovde nije reč ni o kakvoj brizi za građane već o politikanstvu i to onda kad mu vreme nije i upravo od onih koji su prodali NIS 2008. godine, takoreći poklonili. Isti ti, umesto da budu fer i kažu “Dobro je da građani nisu osetili nikakve posledice sankcija već 44 dana” sada govore kako će neki stranci našim novcem da kupe ruske akcije NIS!? Nije mi baš najjasnije kako to uopšte može da se dogodi, a ni bilo kome ko se iole razume i u ekonomiju i u politiku, sem da je reč o lošem, jeftinom, pokušaju provokacije predsednika Aleksandra Vučića i predstavnika Vlade Srbije koji nema nikakvo utemeljenje u realnosti. Nažalost, ništa novo na našoj političkoj sceni gde svaki dan slušamo neistine. Ali je tužno da se i u ovakvom izazovnom geopolitičkom momentu, opozicija bavi lažima umesto da pokaže državni jedinstvo ako ništa drugo onda bar jer su oni bili na vlasti kad su NIS i sva naša naftna i gasna polja predali u ruke Ruskoj Federaciji.

Gospodo iz opozicije, sada je ključno da građani ne osećaju posledice sankcija u kojima smo se našli ni krivi ni dužni. Država će nastaviti da odgovorno radi i obezbeđuje dodatne količine naftnih derivata jer nam je najvažnija sigurnost građana u danima i nedeljama koje su pred nama, dok čekamo odgovor američke administracije - objavila je ministarka na svom Instagram nalogu.