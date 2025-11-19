ZAHUKTALI SE PREGOVORI: Kompanija iz Emirata najbliža je kormilu NIS

SAGA oko "Naftne industrije Srbije" (NIS) se nastavlja. NIS je juče poslao novi zahtev Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (OFAK) Ministarstva finansija SAD kojim traži da mu se omogući nesmetano poslovanje. U ovom zahtevu je prvi put ruska strana nedvosmisleno potvrdila da je spremna da izađe iz vlasništva u ovoj kompaniji. To je potvrdila i ministar energetike Dubravka Đedović Handanović.

Foto: Profimedia

To bi, kako se očekuje, trebalo da bude dovoljno da se suspenduju sankcije do 13. februara, koji je rok da se završe pregovori između akcionara i zainteresovanih investitora.

Kako "Novosti" saznaju, kao najozbiljniji kupac ruskog udela u NIS su investitori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, čije ime se čuva u tajnosti....

