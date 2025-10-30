ŠVEDSKI MILIJARDER PREUZIMA I LUKOIL U SRBIJI: Ruski proizvođač nafte prihvatio ponudu

RUSKI proizvođač nafte Lukoil PJSC, koji je pod američkim sankcijama, prihvatio je ponudu švedsko-norveškog trgovca energentima Gunvor Group, u vlaništvu švedskog milijardera Torbjörn Törnqvista, za kupovinu njegove firme Lukoil International GmbH sa sedištem u Austriji, koja je vlasnik firme Lukoil Srbija.

Foto: Profimedia

Lukoil International GmbH poseduje međunarodnu imovinu Lukoil Grupe. Grupa za trgovinu naftom Gunvor, čiji je suosnivač, izvršni direktor i glavni vlasnik švedski milijarder Torbjörn Törnqvist, jedna je od najvećih svetskih kompanija za trgovinu naftnim proizvodima.

Lukoil je prethodno najavio planove za prodaju svojih međunarodnih operacija nakon što je prošle nedelje pogođen američkim sankcijama. Gunvor je dostavio ponudu za Lukoil International, koju je kompanija prihvatila, uz obavezu da neće pregovarati sa drugim potencijalnim kupcima, navodi se u saopštenju Lukoila.

Dogovor je podložan odobrenju američke vlade.

Lukoil Srbija d.o.o, ćerka-preduzeće PJSC "LUKOIL" je društvo sa ograničenom odgovornošću za promet naftnih derivata i zauzima drugo mesto po broju benzinskih stanica na tržištu Republike Srbije, navedeno je na sajtu kompanije. U kompaniji "LUKOIL SRBIJA" d.o.o. radi oko 180 zaposlenih, a kroz partnersku - dilersku mrežu kompanija zapošljava još oko 800 ljudi.

"LUKOIL SRBIJA" d.o.o. posluje kroz mrežu od 112 aktivnih benzinskih stanica širom Srbije, kao i dva naftna skladišta u Doljevcu i Ostružnici.

Američki predsednik Donald Tramp uveo je 22. oktobra sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini koje su usmerene na naftne kompanije Lukoil i Rosnjeft. Kako je saopštio Lukoil, zaključenje obavezujućeg ugovora o transakcijisa Gunvorom zavisi od ispunjenja prethodnih uslova, uključujući dobijanje OFAC dozvole od strane kupca, kao i svih drugih relevantnih licenci, dozvola i odobrenja u odgovarajućim jurisdikcijama.

''Po potrebi, strane planiraju da podnesu zahtev za produženje postojeće OFAC licence i eventualno dodatnih licenci, kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje međunarodnih sredstava i njihovog bankarskog poslovanja do završetka transakcije'', dodaje se u saopštenju.

Lukoil je najinternacionalniji među ruskim naftnim gigantima, sa poslovima istraživanja i proizvodnje u bivšim sovjetskim zemljama poput Kazahstana, Uzbekistana i Azerbejdžana, kao i u Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i zapadnoafričkim državama Gani, Nigeriji, Kamerunu i Kongu, prenosi Gardijan.

Lukoil je na kraju 2024. godine, navodi ruska agencija Tass, imao veliku mrežu benzinskih stanica u 20 zemalja, uključujući 2.456 objekata u inostranstvu, pre svega u Evropi i SAD. Kroz svoju trgovačku podružnicu Litasco, Lukoil poseduje dve rafinerije - Petrotel Lukoil u Rumuniji i Lukoil Neftohim Burgas u Bugarskoj, kao i 45 odsto udela u rafineriji Zeeland u Holandiji (Zeeland Refinery).

Kompanija takođe učestvuje u eksploataciji velikih naftnih i gasnih polja, među kojima su Šah-Deniz u Azerbejdžanu (19,99 odsto udela), Karačaganak i Tengiz u Kazahstanu (13,5 i 5 odsto), kao i Kandym-Hauzak-Šadi i Gisar u Uzbekistanu. Lukoil je jedan od najvećih akcionara Kaspijskog cevovodnog konzorcijuma (KTK). Na Bliskom istoku kompanija je aktivna na poljima Zapadna Kurina-2 i Eridu u Iraku, a poseduje i 10 odsto udela u projektu Ghasha u Abu Dabiju.

U Meksiku Lukoil, zajedno sa italijanskim Enijem, razvija blokove 10, 12, 28 i Amatitlan, dok blok 4 realizuje u saradnji sa meksičkom kompanijom PetroBal. Na afričkom kontinentu Lukoil učestvuje u projektima u Gani, Egiptu, Kamerunu, Republici Kongo i Nigeriji.