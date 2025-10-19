UVEDENE NOVE KAZNE ZA NEPOŠTOVANJE PROPISA, MOGU VAM NAPLATITI I DO 10.000 EVRA: Ova greška se neće praštati

KAKO se približava zimska sezona, sneg, bljuzga i led uskoro će prekriti austrijske puteve. Da bi vožnja bila bezbedna, obavezno je imati zimske gume – u suprotnom slede visoke kazne.

Obaveza zimskih guma u Austriji

Od 1. novembra do 15. aprila, vremenski uslovljeno je obavezno korišćenje zimskih guma na svim vozilima do 3,5 tona kada su na putu zimski uslovi – sneg, led ili bljuzga.

Koje gume se smatraju zimskim?

Moraju biti označene sa „M+S“, „M.S.“ ili „M&S“ („blato i sneg“).

Minimalna dubina šare: 4 mm, a kod dijagonalnih guma 5 mm.

Simbol pahulje nije obavezan, za razliku od Nemačke.

Celo godišnje gume takođe moraju imati M+S oznaku ili simbol pahulje.

Kazne za vožnju bez zimskih guma

Bezbedno vožnja bez zimskih guma kažnjava se sa oko 100 evra.

Ako pri tome ugrožavate druge učesnike u saobraćaju, kazna može biti i do 10.000 evra.

Alternativa zimskim gumama

Spikeri (gume sa čavlićima) – dozvoljeni od 1. oktobra do 31. maja, uz ograničenja brzine:

Maksimalno 80 km/h van naselja

Maksimalno 100 km/h na autoputu

Vozilo ne sme prelaziti 3,5 tone

Obavezna nalepnica za spikere

Lanci za sneg – mogu se koristiti samo kada je put prekriven snegom ili ledom.

Stavljaju se na najmanje dva pogonska točka



Posebna pravila za kamione i autobuse

Nisu zamena za zimske gume i ne pružaju istu sigurnost

Kamioni preko 3,5 tone i autobusi moraju imati zimske gume barem na jednoj pogonskoj osovini.

Za kamione obaveza važi od 1. novembra do 15. aprila, za autobuse od 1. novembra do 15. marta.

U tom periodu moraju uvek imati lance za sneg u vozilu.

