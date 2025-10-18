MALI O SANKCIJAMA NIS: Srbija će naći rešenje za finansijske transakcije na pumpama NIS-a

PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas u Vašintonu da će Srbija učiniti sve kako bi se našlo rešenje za finansijske transakcije na pumpama Naftne industrije Srbije.

-Nadamo se da ćemo naći rešenje za taj problem“, rekao je Mali za Tanjug povodom upozorenja koja su stigla iz SAD Narodnoj banci Srbije zbog mogućnosti da se na pumpama NIS-a plaća Dina karticom.

Ministar Mali je dodao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpuno u pravu kada kaže da imamo dovoljne rezerve nafte i derivata.

Mali je dodao da su svi juče mogli da vide i da su za dva dinara pojeftinili dizel i benzin uprkos problemima koje Srbija ima sa NIS - om i sankcijama američke administracije.

„Srbija će naći rešenje. Građani Srbije treba da znaju da činimo sve, da razgovaramo i sa jednom i sa drugom stranom kako bismo našli rešenje. Razgovaraćemo i sa Amerikancima da ovu meru, kada su u pitanju finansijske transakcije, prolongiraju što duže kako bi promet naftnim derivatima na pumpama NIS-a i dalje bio moguć i uobičajen“, rekao je Mali, koji je u Vašingtonu učestvovao na godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Grupacije Svetske banke.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak da su po pitanju Nafne industrije Srbije veći problem od snabdevenosti finansijske transakcije s obzirom da su stigla upozorenja iz SAD za Narodnu banku Srbije zbog mogućnosti da se na pumpama NIS-a plaća Dina karticom i dodao da ćemo razgovarati sa Amerikancima da neko vreme to još dozvole.

Svi prepoznaju vrednost investicionog rejtinga Srbije

Siniša Mali je izjavio da je u Vašintonu razgovarao da više od 40 investitora okupljenih oko Morgan Stenli banke i Benk of Amerika i naglasio da svi oni apsolutno prepoznaju investicioni rejting koji Srbija ima, što znači da je zemlja stabilna i sigurna za ulaganja.

„Razgovori sa investitorima koji investiraju u naše hartije od vrednosti nikada nisu laki“, rekao je Mali i dodao da su mu ti razgovori ipak bili najlepši deo radne posete Vašingtonu tokom koje se sastao i sa čelnicima MMF-a, Svetske banke, predstavnicima tri renomirane rejting agencije.

Ministar je naglasio da je u razgovaru sa investitorima svako od njih veoma objektivno i kritički sagledava situaciju, jer investiraju novac svojih fondova i moraju da budu obazrivi i pažljivi.

„Ali kada su u pitanju fundamenti u našim javnim finansijama tu nema razlike, apsolutno svi kažu imate investicioni renting“, rekao je Mali i podsetio da je Srbija jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja je kandidat za članstvo u EU sa investicionim rejtingom.

On je dodao da je Srbija po rejtingu u grupi razvijenih zemalja - bezbednih, sigurnih, stabilnih za investiranje.

Mali je rekao da, sa druge strane, uvek postoje neki izazovi kao što su regionalne tenzije, protesti, sankcije prema Naftnoj industriji Srbije zbog čega mora da odgovara i na takva pitanja.

-Morate da odgovorite na sva njihova pitanja, da pokažete da odgovorno pristupate svakom problemu i da pronalazite rešenja, da rešavate probleme građana, ali i kada je država u pitanju, rekao je Mali koji danas završava radnu posetu Vašingtonu.

Ministar je naglasio da je sa investitorima već sedam godina izgrađen odnos poverenja i kredibiliteta.

-Kada pogledate prinose naših državnih hartija na međunarodnom tržištu, one su potpuno stabilne. Bez obzira na priče i sankcije NIS-u, prinosi su potpuno stabilni što znači da postoji poverenje investitora, da će bez obzira na mogući problem, rešenja biti pronađena, kazao je Mali.

Dodao je da je veoma važno držimo taj kreditni rejting i da je to, kako je rekao, objektivna slika našeg „krvotoka i zdravlja našeg organizma“.

-To privlači nove investitore, fabrike, investicije, rekao je ministar i podsetio da se potom grade putevi, pruge, infrastruktura koja je svakom investitoru važna i da se onda grade nove fabrike i otvaraju nova radna mesta, povećavaju plate i penzije.

Kako je rekao, taj deo ekonomske politike smo naučili i dobijamo pohvale od Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke i svih drugih.

Mali je rekao da je uvek oprezan i da je važno da se vodi računa o svakom dinaru, da se rešavaju problemi građana i pokazuje briga za njih i kroz ekonomske mere, što država i radi.

