POZNATA BANKA UKIDA 3.900 RADNIH MESTA: Svaki drugi zaposleni prihvatio jednokratnu isplatu od 50.000 evra
STRATEGIJA banke "Commerzbank" sa sedištem u Frankfurtu predviđa i ukidanje 3.900 radnih mesta širom sveta do 2028. godine, od čega čak 3.300 u Nemačkoj.
Nova radna mesta trebalo bi da se otvore u zemljama sa nižim platama, poput Poljske i Malezije. Očekuje se da će ukupan broj zaposlenih s punim radnim vremenom ostati stabilan – oko 36.700 ljudi.
Nemačka banka "Commerzbank" dobro napreduje sa planiranim smanjenjem broja radnih mesta za oko 3.300 u Nemačkoj. Potražnja za novim programom delimičnog penzionisanja - značajno je veća od očekivane - izjavio je predsednik Radničkog saveta Saša Uebel za nemačke medije.
- Od zaposlenih koje smo kontaktirali u prvom krugu, gotovo 50 odsto prihvatilo je ponudu - rekao je Uebel. Program je dogovoren u septembru između uprave i radničkog saveta, a namenjen je radnicima koji žele da smanje radno vreme pre odlaska u penziju.
Delimično penzionisanje do 65. godine
Novi model razlikuje se od prethodnih: delimično penzionisanje traje do 65. godine, a ne do najranije moguće dobi za odlazak u penziju.
- Ovo je naš odgovor na činjenicu da neki zaposleni ne žele što ranije da odu u penziju, već žele da rade još godinu, dve ili tri - objasnio je Uebel poslovnim novinama. To omogućava većem broju zaposlenih da učestvuju u programu – i da izbegnu smanjenje penzija zahvaljujući dužem radnom stažu.
Bonus do 50.000 evra
Program delimičnog penzionisanja sastoji se od aktivne i pasivne faze jednakog trajanja. - Radnici koji potpišu ugovor o delimičnom penzionisanju dobiće jednokratnu isplatu od 50.000 evra - rekao je Uebel.
Radnici sa najmanje deset godina radnog staža mogu se, alternativno, odlučiti i za prevremenu penziju.
- Ugovor se može koristiti najviše 84 meseca pre najranijeg zakonskog datuma za penzionisanje - objasnio je predsednik radničkog saveta. U tom slučaju, banka isplaćuje dodatni bonus od 30.000 evra.
- Za razliku od drugih banaka, ovaj iznos nije ograničen - naglasio je Uebel.
"Tiha“ smanjenja radnih mesta – bez otkaza i tenzija
Uebel smatra da će se smanjenje radnih mesta odvijati "relativno tiho“, bez većih tenzija. Takođe očekuje da će planirano smanjenje zaposlenih u Nemačkoj biti postignuto gotovo isključivo kroz programe delimičnog i prevremenog penzionisanja, pa otkazi neće biti potrebni.
Nakon godina napetih odnosa, saradnja između uprave i radničkog saveta sada protiče skladno.
- Ovime šaljemo jasnu poruku: radničko veće i uprava trenutno rade zajedno - rekao je Uebel, osvrćući se i na pokušaj preuzimanja UniCredita.
- Očekuje se da će "Commerzbank" uspeti sa svojom nezavisnom strategijom.
(Fenix-magazin.de)
