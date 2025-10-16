Ekonomija

DOBRE VESTI ZA SRBIJU Tabaković u Vašingtonu: Srbija će u srednjem roku imast rast između 4,0 i 5,0 odsto

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 10. 2025. u 16:15

GUVERNER Narodne banke Srbije i guverner Srbije u MMF Jorgovanka Tabaković i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali predstavljali su danas Srbiju na sastanku Konstituence Švajcarske, čiji je Srbija deo, a Tabakovićeva je tom prilikom istakla da je Srbija prošle godine zabeležila rast od 3,9 odsto a da se u srednjem roku očekuje rast između 4,0 odsto i 5,0 odsto.

Ona je rekla da se takav rast očekuje s obzirom na to da će novi investicioni ciklus, sadržan u programu „Skok u budućnost - Srbija Ekspo 2027”, podići proizvodni potencijal srpske privrede.

Navela je da je inflacija u maju prošle godine ušla u ciljani koridor od tri plus minus 1,5 odsto, i da se očekuje da i na kraju ove kao i sledeće godine, bude unutar ciljanog koridora.

Prema njenim rečima, očuvan je i relativno stabilan kurs dinara prema evru i obezbeđene rekordne devizne rezerve zemlje, koje su za 120 odsto veće u odnosu na pretpandemijsku 2019. godinu.

Tabakovićeva je istakla da su značajno povećane i rezerve zlata, koje sada čine oko 19 procenata naših deviznih rezervi, da je učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu dodatno smanjeno a srednjoročni fiskalni okvir obezbeđuje nastavak njegovog smanjenja, uz istovremeno zadržavanje relativno visokog nivoa kapitalnih investicija države u najvažnije građevinske i infrastrukturne projekte u zemlji.

Učešće problematičnih kredita spušteno je na 2,2 odsto.

-Sredinom godine Međunarodni monetarni fond ocenio je da je Srbija dobro pozicionirana za upravljanje potencijalnim šokovima iz eksternog i domaćeg okruženja - devizne rezerve i depoziti vlade su visoki, javni dug opada, a banke su dobro kapitalizovane i likvidne. Dobro odmerene makroekonomske politike donele su impresivne rezultate. Ovakva odluka Odbora izvršnih direktora MMF-a jeste dodatna potvrda da u Srbiji vodimo dobru ekonomsku politiku, rekla je ona.

Dodala je da su u periodu izražene globalne neizvesnosti, izgrađene rezerve resurs za budućnost koji moramo da čuvamo.

Tanjug

