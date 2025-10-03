NOVI DETALJI O LEGALIZACIJI: Ministarka Sofronijević se oglasila - objasnila koliko će koštati po zonama i ko će biti povlašćen

MINISTARKA građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damnjanović Sofronijević izjavila je sinoć da će novi zakon o legalizaciji, koji sledeće nedelje ulazi u proceduru za usvajanje u Narodnoj skupštini, uticati na tržište nekretnina u smislu povećanja ponude nekretnina, kao i da će stvoriti zdraviji i uređeniji sistem.

FOTO: Arhiva novosti

- Jedan od osnovnih ciljeva koji ima jeste nulta tolerancija na buduću bespravnu gradnju. I svi oni koji su mislili i koji su gradili komercijalne objekte za tržište, da neće platiti doprinos su dovedeni ovim zakonom u istu ravan kao legalni graditelji. Pojaviće se dosta nekretnina, ali će one biti uvedene u pravni režim, biće pravno postojeće. Neće uticati negativno na tržište nekretnina jer će svi biti izjednačeni. Doći ćemo samo do uređenijeg tržišta nekretnina - rekla je Damnjanović Sofronijević.

Prema njenim rečima, i svaki zakon do sada je imao dobru nameru da zaustavi bespravnu gradnju i da što veći broj objekata uvede u pravne tokove, ali realizacija je bila jako loša zbog sporih i dugih administrativnih postupaka i papirologije.

- Mi sada imamo digitalizaciju i imamo mogućnost korišćenja veštačke inteligencije, tako da u ovom trenutku mi možemo da ponudimo ovaj jednostavan, brz i digitalizovan proces", rekla je Damnjanović Sofronijević.

Govoreći o novom zakonu o legalizacija i o tome koliko će građane koštati legalizacija objekata budući da je najavljeno da će se cena kretati od 100 do 1.000 evra, Damnjanović Sofronijević je navela da je za Beograd predviđeno osam zona koje su utvrđene odlukom Skupštine grada i da će cena legalizacije objekta u četvrtoj zoni koja obuhvata naselje Borča iznositi 200 evra.

- Postoji ekstra zona i prva zona. U ekstra zoni plaća se hiljadu evra stan bilo koje površine. Jedan stan, jedna naknada. Išlo se na jedan jednostavni postupak i na to da te cene budu pristupačne najvećem delu naših građana da ne bi bili demotivisani, da ih to ne odvrati od prijavljivanja - rekla je Damnjanović Sofronijević za RTS.

Dodala je da pored gradskih zona, postoje i različite kategorije građana koji će biti povlašćeni - porodice sa troje i više dece, samohrani roditelji, borci, invalidi.

- Po ovom zakonu opšte je pravilo, da svi vlasnici takvih objekata plaćaju naknadu u visini doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta. Posebna pravila važe samo za dve kategorije lica, a to su vlasnici porodičnih stambenih objekata i vlasnici stanova u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama gde nam je investitor pobegao, gde je nepoznat. Oni plaćaju tu fiksnu cenu - rekla je Damnjanović Sofronijević.

Istakla je da da je zakonom predviđena obaveza jedinice lokalne samouprave da onima koji nemaju tehničko znanje pomogne da podnesu prijavu, a svi građani koji su registrovani kao e-građani mogu u udobnosti svoje kuće da podnesu prijavu. Upitana koji će objekti preći u vlasništvo države, Damnjanović Sofronijević je rekla da su to objekti koji su građeni u prvoj zoni zaštite prirodno-kulturnog dobra, koji su građeni u zaštitnom pojasu ekspropriacije auto-puta, na javnom vodnom dobru.

- To su ti objekti za koje postoji javni interes države da ih ukloni ili da ih zadrži kao svojinu po sili zakona da pređe u svojinu Republike Srbije. To su ti objekti. Naravno, da ne govorimo kada zakon stupi na snagu, i ovim zakonom je predviđeno, ali i izmenama zakona o planiranju izgradnje, da isti postupak važi za svaku buduću nelegalnu gradnju. Da potpuno budem jednostavna - neće se isplatiti bespravna gradnja - rekla je Damnjanović Sofronijević.

Ukazala je da je novi zakon o legalizaciji, koji je predstavio građanima predsednik Srbije Aleksandar Vučić, sličan međunarodnom konceptu poznatom kao formalizacija.

- Vi ste formalni vlasnik - ponašate se kao vlasnik, ali u stvarnom životu i pravnoj državi, vaš objekat pravno ne postoji. Smatramo da je ovaj novi postupak po novom predlogu zakona jednostavan i precizan. Imamo raznorazne digitalizovane baze podataka, baze podataka državnih organa, imalaca javnih ovlašćenja. Ukrštanjem tih podataka mi uz pomoć veštačke inteligencije dolazimo do brzog i jednostavnog postupka gde uslov nije ispunjenost urbanističkih i tehničkih uslova. To je međunarodni koncept priznat i od strane koji je preporučen i od strane Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija - rekla je Damnjanović Sofronijević.

Dodala je da taj jednostavan postupak znači - evidentiraj, prijavi, proveri, upiši, kao i da tu evidenciju obavlja država, a građani vrše prijavu. Navela je da je pomenuti zakon upućen Narodnoj skupštini na raspravu, kao i da će nakon usvajanja i stupanja na snagu, istekom roka od 45 dana građani i privrednici imati mogućnost da izvrše prijavu.