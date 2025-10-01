OD DANAS MINIMALAC 500€, VEĆE PLATE U ZDRAVSTVU I PROSVETI: Evo kolika je tačno sada plata nastavniku, medicinskoj sestri, lekaru

U SRBIJI će od danas plate u prosveti i zdravstvu biti veće za pet odsto, a minimalna zarada uvećana sa dosadašnjih 457 na 500 evra ili za 9,4 odsto.

Foto: Profimedia

Sa ovim vanrednim povećanjem, plata zaposlenih u prosveti sa sedmim stepenom stručne spreme, odnosno nastavnika u osnovnim i srednjim školama biće veća od 106.000 dinara. Prosečna plata medicinske sestre sada će biti veća od 90.000 dinara, a osnovna primanja lekara-specijaliste bez dodataka preći će 170.000 dinara.

Od početka godine plate u prosveti povećane su za 11 odsto, a prvo vanredno povećanje od pet odsto u ovoj godini bilo je 1. marta. Očekuje se i redovno povećanje plata u prosveti od 1. januara 2026. Ministar finansija Siniša Mali kazao je ranije da su sa prethodna dva i sa ovim sad povećanjem od 1. oktobra, plate zaposlenih u prosveti kumulativno veće za 22,4 odsto samo u ovoj godini, što je, kako je naglasio značajno povećanje plata u prosveti ako se uzme u obzir da je prosečna inflacija ove godine negde oko četiri odsto.

Minimalna zarada od 1. januara ove godine veća je za 13,7 odsto, a osim ovog oktobarskog vanrednog povećanja od 9,4 odsto, sa sindikatima i poslodavcima je dogovoreno i redovno povećanje minimalne zarade od početka naredne godine od 10,1 odsto, odnosno na 551 evro. Kako kaže Mali, sa ovim vanrednim povećanjem na 500 evra od 1. oktobra i redovnim povećanjem koje sledi od 1. januara 2026. na 551 evro, minimalna zarada u Srbiji će biti kumulativno veća od čak 37 odsto, što se nikada u istoriji nije desilo da se za godinu dana ona poveća za toliko.

Foto: Printskrin/RTS

Prema njegovim rečima, u Srbiji će prvi put sa povećanjem minimalne zarade biti ostvarena pokrivenost minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom od 111,5 odsto. Ministar finansija i prvi potpredsednik vlade najavljuje da će u oktobru biti refundirano i 50 odsto školarine za svakog studenta koji je redovno upisao godinu i taj deo školarine isplaćivaće se preko studentske kartice, a da će fakulteti preko Ministarstva prosvete dostavljati spiskove za isplatu. Mali očekuje da će u decembru ove godine prosečna zarada preći 1.000 evra na nivou cele Srbije.

- Očekujemo da bude oko 1.022 evra. Uprkos svim globalnim problemima, konfliktima, tarifama, carinskim ratovima, uprkos blokadama i tenzijama koje smo imali kod nas država pokazuje stabilnost, snagu svojih javnih finansija i ostvaruje povećanje zarada - naveo je Mali.

U Srbiji od 1. decembra 2025. sledi i povećanje penzija za 12,2 odsto, a kako je ranije rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, umesto 436 evra, koliko je danas prosečna penzija, ona će iznositi 485 evra.

(Tanjug)