"RADIMO NA SVE STRANE" Mali o sankcijama NIS-u: Ono što ne smemo da dozvolimo je da izgubimo energetsku nezavisnost

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je danas da se razgovara i sa ruskom i sa američkom stranom kako bi se našlo rešenje za NIS koje bi, kako je istakao, bilo u korist građana Srbije.

Foto: Printskrin

Mali je rekao da pitanje sankcija NIS-u, koje su uvele SAD, nije laka tema i da Srbija ničim nije izazvala trenutnu situaciju.

- Radimo na sve strane, razgovaramo sa svima kako bismo našli rešenje koje bi bilo prvenstveno u korist građana Srbije. Ono što mi ni na koji način ne smemo da dozvolimo je da izgubimo energetsku nezavisnost, odnosno da ostanemo bez goriva. Ono što mogu da obećam građanima Srbije je da ćemo se boriti da ovaj problem rešimo i da nađemo rešenje koje je prihvatljivo za sve - rekao je Mali za RTS.

Naveo je da razgovari o NIS-u traju mesecima i podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Njujorku prošle nedelje o tome razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom.

- Juče je predsednik Vučić bio i sa ruskim ambasadorom ovde, činimo sve što možemo da pronađemo rešenje koje bi bilo prihvatljivo za sve strane, a da bude u našu korist - kazao je Mali.

NIS je podneo 28. septembra Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se odlaže puna primena sankcija i omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije.

Ta kompanija je saopštila da je podnela i dopunu zahteva za uklanjanje sa SDN (Specially Designated Nationals) liste.

Početak primene sankcija NIS-u odložen je do 8-9. oktobra.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta