uživoMALI GOST JUTARNJEG PROGRAMA RTS: Ministar o aktuelnim temama
MINISTAR finansija Siniša Mali gost je Jutarnjeg programa RTS-a.
- Što se studenata tiče, država će da refundira 50 odsto školarine. Isplata tog dela školarine ići će preko studentske kartice. Mi ćemo tokom oktobra pun iznos za 50 odsto školarine isplatiti - kaže ministar.
O NIS-u
- Nije laka tema, radimo na sve strane, razgovaramo sa svima kako bismo našli rešenje. Jedino što mogu da obećam da ćemo se boriti da problem rešimo. Nije do nas, ničim nismo ovo izazvali. Predsednik Vučić je bio u Njujorku, razgovarao sa Markom Rubiom, činimo sve što možemo - navodi ministar Mali.
O legalizaciji
- Po meni veoma važan zakon. Sa procesom ćemo krenuti odmah po usvajanju Zakona u pralamentu. Zakon je usmeren ka narodu.
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
