MINISTAR finansija Siniša Mali gost je Jutarnjeg programa RTS-a.

- Što se studenata tiče, država će da refundira 50 odsto školarine. Isplata tog dela školarine ići će preko studentske kartice. Mi ćemo tokom oktobra pun iznos za 50 odsto školarine isplatiti - kaže ministar.

O NIS-u

- Nije laka tema, radimo na sve strane, razgovaramo sa svima kako bismo našli rešenje. Jedino što mogu da obećam da ćemo se boriti da problem rešimo. Nije do nas, ničim nismo ovo izazvali. Predsednik Vučić je bio u Njujorku, razgovarao sa Markom Rubiom, činimo sve što možemo - navodi ministar Mali.

O legalizaciji

- Po meni veoma važan zakon. Sa procesom ćemo krenuti odmah po usvajanju Zakona u pralamentu. Zakon je usmeren ka narodu.