Ekonomija

DRŽAVA DAJE 20.000 DINARA: Prijave do 30. septembra - evo ko ima prava na subvencije

В. Н.

15. 09. 2025. u 13:46

JAVNI poziv za subvencije za krave za uzgoj teladi od 20.000 dinara po grlu koji je raspisala Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede otvoren je do 30. septembra 2025. godine.

ДРЖАВА ДАЈЕ 20.000 ДИНАРА: Пријаве до 30. септембра - ево ко има права на субвенције

Foto: Profimedia

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Uslov je i da je lice u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu, pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, i to za kravu oteljenu u periodu od 1. aprila prethodne kalendarske godine do 31. marta tekuće kalendarske godine.

Pravo na podsticaje za isto grlo ostvaruje se jednom za jednu kalendarsku godinu.

Prijave za subvencije se podnose preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: NAŠA SRBIJA JE VREDNA: Đorđe je ostao u valjevskom kraju, proizvodi rakiju i živi od tog biznisa

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ENGLEZ KOGA NIKO PRE NJE NIJE ZNAO, ZAVEO NAJPOZNATIJU ŽENU NA SVETU: Zbog njega je sve promenila, a onda je ostavio i zamenio -DOMAĆICOM!

ENGLEZ KOGA NIKO PRE NjE NIJE ZNAO, ZAVEO NAJPOZNATIJU ŽENU NA SVETU: Zbog njega je sve promenila, a onda je ostavio i zamenio -DOMAĆICOM!