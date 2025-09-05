PLATE I PENZIJE RASTU, A CENE PADAJU: Leskovčani o ekonomskim merama donetim na inicijativu Vučića (VIDEO)

GRAĐANI su zadovoljni novim ekonomskim merama, koje su donete na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, a koje su na snagu stupile 1. septembra.

Foto: Novosti

STanovnici Leskovca rado su podelili svoje utiske o novim ekonomskim merama, koje uključuju povećanje plata i penzija i snižavanje cena osnovnih proizvoda.

Ono što su rekli pokazuje da ove promene donose konkretne olakšice za svakodnevni život svih građana.

- Odlična stvar da ljudi koji nemaju velike mogućnosti za kupovinom skupih stvari, sad im se pruža mogućnost da kupe jeftinije - kaže Leskovčanin.

Jedan leskovački penzioner ističe da su ove mere dobre za celu zemlju.

- Oduvek sam verovao Vladi, verujem i sada. Svaka čast. Dobro je za nas, dobro je za našu decu, unuke - poručio je.

I ostali građani Leskovca navode da će posle ovoga bolje da se živi.