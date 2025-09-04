REAKCIJA NA SAOPŠTENJE DELEZA Mali: Interes građana najvažniji za vladu - ostajemo otvoreni za razgovor sa trgovcima

PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali poručio je danas da će Vlada Srbije nastaviti da dosledno sprovodi ekonomsku politiku usmerenu ka građanima, kao i da je najviši interes kojim se rukovodi u donošenju svih odluka upravo dobrobit našeg naroda.

- Jasno nam je da su prilagođavanja neophodna, kako se navodi u pomenutom saopštenju (Deleza), ali ovde je sada važan interes građana. Drago mi je i što je primetno da se uticaj inflacije na cene očigledan, jer to upravo i potvrđuje da cene moraju da idu na dole - rekao je Mali za Tanjug na pitanje da prokomentariše današnje saopštenje Deleza o novim merama i poručio da vlada ostaje otvorena za razgovore sa predstavnicima trgovaca ukoliko je to potrebno.

Delez je ranije danas saopštio da sprovodi sveobuhvatne analize kako bi sagledao pun uticaj novih mera vlade koje podrazumevaju intervencije na poslovanje i ocenio da, prema trenutnim procenama, novi propisi imaju negativan uticaj i zahtevaju značajna prilagođavanja kako za tu kompaniju, tako i za čitav maloprodajni sektor.

Mali je istakao da je usmerenost vlade ka dobrobiti građana bio motiv koji je iznedrio i Uredbu o ogrančenju marži u maloprodajnim lancima i uprkos tome što su bili svesni potencijalnog nezadovoljstva maloprodajnih lanaca tom odlukom, kao i da je njeno sprovođenje važno upravo za građane.

- U teškim vremenima, kada se borimo sa uticajem svetskih kriza na naše tržište, prioritet je očuvanje nivoa životnog standarda građana, i to ispred nivoa profita. Naravno da maloprodajni lanci treba da imaju interes na našem tržištu i da dobro rade, i verujemo da njihova dobra zarada svakako neće izostati - naveo je Mali.

Napomenuo je da je u ovim godinama od izuzetne važnosti brzo prilagođavanje svih učesnika na tržištu na promene uslova koje nam diktiraju spoljni uticaji, kao što je uvezena inflacija.

- Međutim, Vlada Srbije kao svoj prioritet mora postaviti smanjenje uticaja inflacije na život građana Srbije i time se aktivno bavimo ograničavanjem cena najbitnijih životnih namirnica, ali i konstantnim povećavanjem plata i penzija iznad nivoa inflacije, kako bi je građani u što manjoj meri osetili u kućnim budžetima - naglasio je Mali.

Maloprodajni lanci su, kaže, izuzetno važna karika u našoj ekonomiji i ubeđen je da oni razumeju motive vlade za nedavno donetu Uredbu, kao i da će podržati nameru vlade da je sprovede do kraja i biti vladi konstruktivan partner u svakom razgovoru na ovu temu, za šta je ona uvek apsolutno otvorena.

- Dakle, ostajemo uporni da se ove mere sprovedu na pravi način, u korist građana Srbije. Ukoliko je potrebno da razgovaramo sa predstavnicima trgovaca, ostajemo otvoreni za razgovore - poručio je Mali.

Dodaje da su trgovci značajan poslodavac i da je značajan njihov doprinos i srpskom budžetu kroz PDV.

- Ali je u inflatornim pritiscima koje trpimo nekoliko godina značajno i da maksimalno zaštitimo građane od uticaja inflacije na cenu hrane i osnovnih životnih potreba, što oni svakako znaju. Ono što je važno je da oko ove teme nema suprotstavljenih strana jer smo svi na zajedničkom zadatku - očuvanju radnih mesta, ekonomskog rasta, ali uz maksimalno očuvanje životnog standarda građana - rekao je prvi potpredsednik vlade.

Kako je rekao, tome će značajno doprineti i sistemsko uređenje ove oblasti do kraja godine koje će doneti izmene i dopune Zakona o trgovini, novi Zakon o zaštiti potrošača i donošenje Zakona o sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi, prvi put u Srbiji.

