NOVE BIT I ZVRK MTS TARIFE: Za tvoj svet u tvom ritmu, i za male i velike avanture

POVEZANOST sa bliskim ljudima svima nam je važna i zato nova mts Bit tarifa za mlade pruža totalnu opuštenost na netu i opuštene razgovore u svakom trenutku - za tvoj svet u tvom ritmu. Roditeljima je važno da znaju da su njihova deca bezbedna, a mališani vole slobodu dok istražuju svet oko sebe, upravo zato mts donosi Zvrk – novu mobilnu tarifu uz pametni dečji satić, osmišljen posebno za decu školskog uzrasta.

Foto: MTS

Bilo da su u pitanju razgovori sa porodicom i prijateljima na društvenim mrežama ili lagano ćaskanje putem poziva, uz Bit tarifu kilometri postaju manje važni, kako u Srbiji, tako i širom Evrope.

Znamo da ti je važno da si u toku sa globalnim trendovima, da se zabaviš i opustiš kada tebi najviše odgovara – upravo zato je nova mts tarifa kao stvorena za tebe, jer sasvim prati tvoj ritam! Svakog meseca dobijaš 30 GB interneta u mts mreži po maksimalnoj brzini u Srbiji, kao i 11 GB interneta u regionu Zapadnog Balkana, uz izuzetnu pokrivenost mreže i najbrži mobilni internet u domaćem saobraćaju.

Ako baš, ali baš voliš da ćaskaš, teško ćeš uspeti da potrošiš 5.000 minuta za razgovore u Srbiji, kao i 500 minuta u međunarodnom saobraćaju ka MTEL mrežama, odnosno ka mobilnoj i fiksnoj mreži u Crnoj Gori, mobilnoj mreži u Severnoj Makedoniji, kao i mrežama u Bosni i Hercegovini, Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj.

Kao mali znak pažnje dobijaš i poklon u vidu besplatnog korišćenja aplikacija Iris GO Max i Deezer, i to šest meseci od prve aktivacije u toku ugovorne obaveze, kao i po 10 GB interneta za društvene mreže Instagram i TikTok. Sada imaš sve što ti treba, u svakom trenutku, jer mts ima najbolju pokrivenost i najbrži mobilni internet u Srbiji.

Foto: MTS

Zvrk tarifa nudi sve što je potrebno za bezbrižnu komunikaciju: neograničene razgovore u mts mreži, kako bi dete uvek moglo da pozove mamu, tatu, baku, deku ili drugara; 1 GB interneta svakog meseca u Srbiji, sasvim dovoljno za poruke i osnovne aplikacije. A tu je i ono što mališani najviše vole – pametni satić sa 4G vezom i kamerom.

Satić nije tek samo običan uređaj – on je digitalni drugar koji uvek prati dete u njegovim malim i velikim avanturama. Kada dete juri kroz park, odlazi na trening, ide iz škole ili se zaigra sa drugarima, roditelji mogu da budu mirni jer znaju da ih od njihove dece razdvaja samo jedan poziv ili poruka. Za mališane je to zabavan gedžet koji nosi duh istraživanja, a roditeljima pouzdana veza koja nudi bezbednost.

Foto: MTS

Svako dete zaslužuje svoje male pobede, nova otkrića i istraživanja, a roditelji mogu da ih isprate u njihovim avanturama pomoću pametnog satića iz ponude mts, mreže koja ima najbolju pokrivenosti i najbrži internet u Srbiji. Jer, neke igre su lepše van kuće.