TRI CILJA SMANJENJA MARŽI: Ovo je velika stvar za svaku našu kuću

PREDSEDNIK Vučić ističe da je cilj da se poveća kupovna moć svakog građanina, a zatim i da se spusti inflatorni pritisak.

Foto: Novosti

- Nama je inflacija bila 4,9 odsto. Od toga je samo hrana i bezalkoholna pića oko 50 odsto. Zbog toga što su neki hteli da zarađuju previše. A nema razloga za time, samo da zarade što više, a baš ih briga za građane Srbije. Pri tome su srpske kompanije bile mnogo odgovornije, a strane nam kožu sa leđa odraše. Neki su ušli na naše tržište sa 18%, pa dogurali do 32! I treći cilj je, zato donosimo zakon o sprečavanju nepoštene trgovačke prakse pre kraja godine, to postoji u zemljama EU, ali odmah idemo na maksimalno smanjenje of rabata na 10 odsto. To je mera u koju idemo kroz uredbu. Nema više da ide do 60 odsto. Time štitimo naše proizvođače i dobavljače. To je za nas od suštinskog značaja - naglasio je on.

Kaže da veletrgovci moraju kumulativno da budu 20%, isto kao i u maloprodaji.

-To je 44 kompanije u veletrgovini.

Predsednik je rekao da je veoma važno da tu ne može da bude gotovo nikakvih prevara.

- Tu nam je sve obezbeđeno kroz uredbu i direktnu kontrolu, kao i tržišne i finansijske inspekcije. Kazne će biti veoma stroge, i postaraćemo se da trgovci to veoma dobro razumeju. I njima će odgovarati, ljudi će kupovati više novca, jer znaju da ne plaćaju nešto što je preskupo. To je veoma važno. Siguran sam da će ljudi biti izuzetno zadovoljno. Svaki od ovih proizvoda biće značajno jeftiniji, niko više neće moći da se igra, neki su ranije pravili viceve sa parizerom ranije. Više toga nema, sada je svaki proizvod marža 20 odsto, a of rabat 10 odsto. Ni na čemu ne možeš da prevariš. Ne možeš više da prevariš državu. Pokušali smo na lep način, da vam pokažemo kako je važno da se misli o građanima, niste to pokazali svi, neki trgovci jesu, domaći, već ste koristili naše gostoprimstvo za sticanje ogromnih profita i baš ih je bilo briga za građane Srbije kako žive i kako mogu da prežive - kazao je Vučić.

Ovo je velika stvar za svaku našu kuću, rekao je on.