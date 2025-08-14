CENE NAFTE PORASLE: Nakon dvodnevnog pada uoči susreta Trampa i Putina
CENE američke sirove nafte West Texas Intermediate (WTI) porasle su danas na oko 63,5 dolara po barelu, a nafte Brent na oko 66,5 dolara po barelu, čime je zaustavljen dvodnevni pad.
Na tržište nafte pre svega je uticalo povećanje rizika uoči razgovora između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina, preneo je Trejding ekonomiks.
Tramp je upozorio kasno u sredu da će se Rusija suočiti sa "veoma teškim posledicama", ako Putin odbije da okonča rat u Ukrajini.
Iako nije precizirao mere, on je ranije pretio ekonomskim sankcijama, uključujući i sankcije protiv ruske nafte, ako se sastanak u petak na Aljasci završi bez rezultata.
Međutim, dobici na tržištu su ograničeni, a cene su ostale blizu najnižeg nivoa u poslednjih više od dva meseca u jeku zabrinutosti zbog prekomerne ponude, nakon što je Međunarodna agencija za energiju (IEA) objavila pesimističnu prognozu.
IEA je projektovala rekordni globalni višak od 2,96 miliona barela dnevno u 2026. godini, nakon što je naftni kartel OPEK plus odlučio da poveća proizvodnju.
Na ovakvo stanje uticali su i podaci američke vlade koji su pokazali da su zalihe sirove nafte porasle za 3,036 miliona barela prošle nedelje, što nije u sladu sa očekivanjima u smeru smanjenja ponude.
(Tanjug)
