VAŽNO ZA GRAĐANE: Danas ističe rok za uplatu važne obaveze

GRADSKI Sekretarijat za javne prihode podsetio je poreske obveznike, fizička lica, preduzetnike i pravna lica, da je danas ističe rok za uplatu treće rate godišnjeg poreza na imovinu za ovu godinu.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Za dobijanje potrebnih informacija, obveznici se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih odeljenja Sekretarijata za javne prihode, koji su objavljeni na internet-stranici Grada Beograda, ili se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode svakog radnog dana od osam do 14 časova.

