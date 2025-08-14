Ekonomija

VAŽNO ZA GRAĐANE: Danas ističe rok za uplatu važne obaveze

В. Н.

14. 08. 2025. u 10:41

GRADSKI Sekretarijat za javne prihode podsetio je poreske obveznike, fizička lica, preduzetnike i pravna lica, da je danas ističe rok za uplatu treće rate godišnjeg poreza na imovinu za ovu godinu.

ВАЖНО ЗА ГРАЂАНЕ: Данас истиче рок за уплату важне обавезе

Foto: D. Dozet

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. 

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Za dobijanje potrebnih informacija, obveznici se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih odeljenja Sekretarijata za javne prihode, koji su objavljeni na internet-stranici Grada Beograda, ili se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode svakog radnog dana od osam do 14 časova.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PEŠIĆ NIJE POVEO DVOJICU KOŠARKAŠA NA TURNIR! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!

PEŠIĆ NIJE POVEO DVOJICU KOŠARKAŠA NA TURNIR! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!