GRAĐANI ZGROŽENI: Pileće belo mesto naraslo od fabrike do rafa - ovo je odvratno

Platforma za zaštitu potrošača „Halo, inspektore“ ponovo je uzburkala javnost objavom o pilećim belim mesima iz Plodina. Naime, problem je u tome što su - narasla!

Foto: Facebook/Halo, inspektore

Kako navode u svojoj objavi, isti paket piletine je u prodavnici u dva navrata imao različitu gramažu.

– Svi znamo da mnogi prehrambeni proizvodi s vremenom gube na težini (kaliraju) zbog stajanja na vazduhu, odnosno sušenja. Jedino u Plodinama dobijaju na težini, jer se kod njih očigledno dešavaju tehnološko-trgovačka čuda.

– To se lepo vidi na slici, gde su Vindijina pileća prsa bez kože tokom puta od fabrike do rafova „solidno“ dobila na težini – sa 700 grama narasla su na čak 807! Verujemo da će ovim tempom do roka trajanja, koji ističe u petak, 6. avgusta 2025, dostići i 1.000 grama, odnosno ceo kilogram – dodaju.

Foto: Facebook/Halo, inspektore

Građani zgroženi

– Naučnici i dalje proučavaju to trgovačko čudo koje bi moglo pomoći gladnima širom sveta, ako se, naravno, dokaže i naučno. U tom slučaju, pravo na patent ili inovaciju imaće Plodine. A možda i neće. Možda su u Vindiji nekada ranije ubacili hormone rasta u te piliće, pa sad piletina nastavlja da raste čak i dok je u pakovanju. Možda bi i Vindija mogla da dobije neku nagradu za inovaciju u oblasti prehrambene industrije. Ko zna, sve je moguće. Osim ako ih ne iznenadi neki sumnjičavi inspektor Državnog inspektorata.

U komentarima su se oglasili i građani.

– Strašno, više ne znamo ni gde da kupujemo ni šta, jer više ništa nije kvalitetno, već odvratno za videti! – napisala je jedna žena.

– Uglavnom da je uzgojeno bez antibiotika… – ironično je dodao jedan muškarac.

– Tamo je sve moguće – glasi još jedan komentar.