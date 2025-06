Telekom Srbija i NJuzmaks osvajaju Evropu!

GENERALNI direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić i čelni ljudi TV Njuzmaks (Newsmax) dogovorili su u Njujorku širenje te američke medijske mreže na Istočnu Evropu i da centrala za čitav projekat bude u Beogradu!

Foto Z. Jovanović

Do kraja 2026. pokrećemo Njuzmaks sa centralom kod nas, u Beogradu. U toj prvoj fazi pokrivaćemo region Istočne Evrope kao i delove centralne, dakle Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunija, Bugarska, kao i sve zemlje Zapadnog Balkana. Takođe, imaćemo predstavništva u Briselu i Vašingtonu. To će biti verovatno najveći međunarodni medijski projekat u istoriji Srbije, a sigurno najveći novinarski izazov naše zemlje ikada. Samo Poljska ima 40 miliona stanovnika i TV medijsko tržište u vrednosti od preko 5 milijardi dolara. Sa američkim Njuzmaksom već imamo saradnju preko TV kanala Njuzmaks Balkans, čime su izuzetno zadovoljni, a sada se širimo na EU. Posle CEE regiona na red će doći i ostali delovi kontinenta, ali idemo mudro i u fazama. To je dogovoreno na sastancima koje sam imao nedavno u Njujorku - izjavio je danas Vladimir Lučić u gostovanju na TV Prva.

Njuzmaks je najbrže rastuća američka medijska mreža, koja prestiže CNN, i postaje globalni brend. Poverenje čelnih ljudi Njuzmaksa u Telekom Srbija, koji će im biti glavni strateški partner za ovaj deo Evrope, očito je ogromno.

Nikada se nije pružila prilika nekoj kompaniji iz Beograda da otvara kanale u svim ovim zemljama. Već biramo ekipe koje će tu raditi. Američki partneri imaju veliko poverenje u nas. Slobodno mogu da kažem da je Telekom Srbija poslednjih godina postao kompanija koja najviše doprinosi promociji Srbije na Zapadu, što se ogleda u strateškoj saradnji sa finansijskim institucijama, najvećim tehnološkim kompanijama, kao i sa medijima. A baš što se tiče informativnih medija, tu imamo značajno različitu agendu od drugih info kanala u Srbiji. S jedne strane, u Evropi i SAD snažno promovišemo Srbiju, a s druge strane promovišemo evropske vrednosti u Srbiji, a i jedno i drugo uz pridržavanje najstrožih međunarodnih standarda novinarske profesije - ukazao je Lučić.

Što se tiče konkretno SAD, partnerstvo sa Njuzmaksom samo je deo mnogo veće priče.

Veliko je poverenje američkih institucija u srpski Telekom. Prvi smo operater u celoj Evropi koji će imati direktan ugovor sa američkom državnom izvozno-uvoznom Eksim bankom, dovešćemo ih u Srbiju i na Zapadni Balkan, što će doprineti dovođenju novih američkih investicija. Imamo snažan aranžman sa Bank of Amerika, drugom najvećom bankom u SAD i na celom svetu. Tesno smo povezani i sa Amazonom, svetskim tehnološkim gigantom. Sada u Njujorku dogovarali smo direktnu saradnju sa Metom, još jednim globalnim gigantom. Sa Stejt departmentom sarađujemo na razvoju “sajber sekjuritija”, koji će nam biti novo važno tržište i izvor prihoda, a sa Ministarstvom trgovine SAD dogovorili smo saradnju našeg Fonda za investiranje u startapove i najvećih američkih fonda za zajednička ulaganja - objasnio je Vladimir Lučić.

Evropska investiciona banka, zvanična finansijska institucija EU, partner je srpskog Telekoma na razvoju 5G mreže u regionu, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) bila je uključena u posao sa prodajom antenskih stubova, dok sa Koledžom Evrope, zvaničnom obrazovnom institucijom EU, postoji saradnja na stipendiranju srpskih studenata. Što se tiče medija, tu je Euronjuz (Euronews) Srbija.

Veoma smo ponosni na Euronjuz Srbija, pokrenut pre četiri godine kao prvi licencni info kanal u našoj zemlji. U prethodnom periodu imali smo nekoliko kontrola od strane centrale Euronjuza, i zaključak je da su veoma zadovoljni. Sada smo otvorili i kanale u Crnoj Gori i Sarajevu, što posebno govori koliko poverenje uživamo i kod naših evropskih partnera. Postoji čak mogućnost širenja na neke druge zemlje. Cela međunarodna mreža Euronjuza je ovih dana u tranziciji na “digital first”. Mi imamo puno poverenje u menadžment Euronjuza Srbija, koji radi na transformaciji u skladu sa strategijom postavljenom u centrali te mreže. Sigurni smo da će Euronjuz Srbija posle transformacije imati još veću gledanost i veći uticaj, i da će se proširiti i na druge zemlje. Nama su u informisanju glavna stvar promocija Srbije u Evropi, promocija strateških projekata Srbije, promocija evropskih vrednosti, i poštovanje međunarodnih standarda novinarstva - istakao je Vladimir Lučić.

Kako je upozorio, mediji Junajted grupe su napali Euronjuz Srbija zbog racionalizacije, iako njihovi vlasnici to isto rade u regionu, ali “kada oni to rade to predstavljaju kao uspešan poslovni potez, a kada mi to uradimo to je nešto mnogo loše”.

Sve je to po starom receptu, kao kada su nas napadali zbog prodaje antenskih stubova, a Junajted grupa ih je prva prodala. Ne obaziremo se na te napade. Tržišna situacija na Zapadnom Balkanu pokazuje ko je apsolutni pobednik u telekomunikacijama, u sportskoj televiziji, a sa ova dva informativna kanala, Njuzmaks i Euronjuz, dovodimo nešto novo, drugačije, i od ogromnog značaja za našu zemlju - ukazao je Vladimir Lučić.

Što se tiče poslovanja, generalni direktor kompanije izneo je rekordne brojeve: operativni profit Telekoma Srbija u ovoj godini biće veći od milijardu evra, prihodi idu na preko 2 milijarde evra, i kompanija svake godine raste za preko 10 odsto!

Četiri nova kanala Arene Sport

Vladimir Lučić je saopštio odlične vesti za sve ljubitelje sporta!

Naša Arena Sport ima mnogo sadržaja, u skoroj budućnosti imaće ih još više, i kao pripremu za avgust, kada kreću glavne fudbalske lige, već od 15. jula uvodimo ukupno četiri nova kanala: još dve Arene Premium, plus Arena Tenis, plus Arena za moto-trke. Verujem da će ljubitelji sporta, bez obzira kod kog su operatera, zaista da uživaju. Veoma mi je drago da sam učestvovao u tome da baš svaki korisnik u Srbiji ima pristup kompletnim sportskim sadržajima, posle punih 19 godina - istakao je prvi čovek Telekoma Srbija.

Nezaustavljiv rast u inostranstvu, važan poziv dijaspori

Govoreći o međunarodnim operacijama Telekoma Srbija, Vladimir Lučić je ukazao da ova kompanija na tržištima u Evropi dobija 15.000 novih korisnika mesečno.

Prodaja ide sve bolje, trenutno u inostranstvu, dakle van Zapadnog Balkana, imamo oko 400.000 jedinstvenih korisnika, svakog meseca skoro 15.000 novih. Kada se proširimo na SAD početkom sledeće godine brojevi će još više nastaviti da rastu, samo u Americi očekujemo milion novih korisnika. Posle preuzimanja digitalne TV platforme za dijasporu NetTV, sada nam je glavni izazov medijska piraterija. Aktivno radimo sa najvažnijim akterima u Evropi i SAD na suzbijanju pirata. Naše ljude iz dijaspore pozivam da koriste legalne TV kanale iz ponude Telekoma, u rangu smo cena koje nude piratski sajtovi, a sa neuporedivo poštenijim uslovima i sa maksimalnim tehničkim kvalitetom, plus dajemo im više od 300 kanala iz Srbije i celog regiona - poručio je Vladimir Lučić.