MAMAMA I 20.000 EVRA I POVOLJAN KREDITI: Velika pomoć države mladim roditeljima u kupovini prvog stana

Još jedna velika povoljnost omogućena je mladim majkama koje žele da se skuće. Ne samo da će im država pokloniti 20.000 evra pri kupovini prve nepokretnosti, već će moći i da dobije stambeni kredit do 100.000 evra po veoma povoljnim uslovima, koji je odnedavno na raspolaganju mladima od 20 do 35 godina.

Foto: Shutterstock

To je omogućeno izmenama Uredbe o bližim uslovima i načinu ostavarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, koju je pre dva dana usvojila Vlada Srbije. Izmene su naime usklađivanje sa Zakonom o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mere podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti.

Izmenama izbrisane prepreke JEDAN od problema mladim majkama bio je član koji propisuje da bračni ili vanbračni supružnik nije u postupku odobravanja novčanih sredstva za kupovinu ili adaptaciju nepokretnosti, pa je izmenama dodato da to ne važi za one koji su aplicirali za kredit po Zakonu o garantnoj šemi. Takođe, dodat je izuzetak da je podnosilac zahteva saglasan sa upisom zabeležbe otuđenja nepokretnosti u korist RS osim u slučaju prinudne naplate u skladu sa Zakonom o garantnoj šemi.Dodata je i izjava podnosioca zahteva, da ukoliko ostvari pravo na novčana sredstva, ovlašćuje nadležni organ da upiše zabeležbu zabrane otuđenja nepokretnosti u korist Republike Srbije, u periodu od pet godina od izgradnje, odnosno kupovine nepokretnosti koja je predmet izgradnje, odnosno kupovine, overena kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik, izuzev u slučaju prinudne naplate u korist Republike Srbije.

Kako je rekao Siniša Mali, ministar finansija, to znači da će mlade majke imati još povoljnije uslove u kupovini prve nekretnine, jer mogu da računaju na bespovratnu pomoć drževe od 20.000 evra, a uz to i na jeftini kredit za koji je učešće samo jedan odsto. Kada je reč o dosadašnjim podacima o subvencijama za majke, on je dodao da je od 2022. do danas isplaćeno ukupno 1.035 zahteva, za šta je država izdvojila 12,2 miliona evra.

Prema rečima Ognjena Popovića, pomoćnika ministra finansija, da kada je usvojena garantna šema za povoljne stambene kredite za mlade, cilj je bio da za njih mogu da apliciraju i drugi korisnici državne podrške koji se uklapaju u pravila ovog zakona.

- Zakonom o garantnoj šemi nije zabranjeno korišćenje pogodnosti koje daju drugi propisi, pa se i ova uredba prilagodila time da se omogući korišćenje i kredita iz garantne šeme ublažavajući i prilagođavajući ograničenja koja je ova uredba propisivala pre donošenja Zakona o garantnoj šemi - kaže Popović. - Onda smo primetili da neke odredbe u uredbi po kojoj majke dobijaju pomoć od 20.000 evra za kupovinu prve nekretnine nisu u skladu sa zakonom o povoljnim stambenim kreditima za mlade.

Tako su se mlade majke našle u situaciji da kada krenu u proceduru za dobijanje pomoći od 20.000 evra za kupovinu stana, budu isključene iz mogućnosti da dobiju kredit koji država subvencioniše za mlade do 35 godina starosti.

- Sada roditelj ide paralelno u dve procedure - jednu kod Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, a drugu u komercijalnnoj banci - kaže Popović. - Kod Ministarstva podnosi zahtev za bespovratnu pomoć države pri kupovini prve nepokretnosti po osnovu deteta, a drugu kod svoje banke aplicira za kredit po izuzetno povoljnim uslovima. Tako mlada mama može da kupi nekretninu do 120.000 evra, sve uz pogodnosti koje joj je država omogućila. Jer, 20.000 evra biće joj uplaćene bespovratno, a ostatak kredita od 100.000 evra može da dobije po uslovima kao i svi mladi između 20 i 35 godina, uz učešće od samo jedan odsto.