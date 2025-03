POTPISANI PRVI UGOVORI ZA STAMBENE KREDITE ZA MLADE Mali: Ovo je program koji nema nijedna druga država (VIDEO)

BANKA Poštanska štedionica potpisala je prve ugovore o stambenim kreditima iz Programa podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti.

Foto: D. MILOVANOVIC

Potpisivanju ugovora prisustvovovao je prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali.

Ugovori su potpisani sa Marijom Stamenković, Suzanom Matović, Sarom Mišić i Anom Radovanović.

- Najpre želim da čestitam Ani, Sari, Mariji i Suzani. One su prve uzele stambene kredite uz podršku države. Želim da vam zahvalim što se podržali ovaj program. Vaš četiri su najbolji odgovor nevernim Tomama, koji su rekli da od ovog programa nema ništa. Samo sedama dana nakon što je Banka poštanska štedionica potpisala ugovor sa državom o učešću u ovom programu, imate prva četiri ugovora. Još nekih desetak je spremno - rekao je ministar.

Kako ističe, ovo je program koji nema nijedna druga država.

- Ovo je program koji pokazuje snagu naših finansija. Pokazujemo koliko brinemo o našim mladima. Tri su stvari meni najvažnije. To je brzina obrade kredita. Želim da pohvalim Banku Poštanska štedionica, trebalo im je dva dana da pozitivno odgovore na zahtev za dobijanje kredita. To je veoma važno, nisu to krediti na koje se čeka mesecima. Druga stvar koja je veoma važna, za njih četiri, njihovi stanovi su u Zrenjaninu, Novom Sadu, Pančevu i Subotici. Dakle, ne samo u Beogradu, već svuda po Srbiji. Treća stvar, od njih četiri, jedna je student, nezaposlena, majka joj jemac - rekao je ministar Mali i još jednom pozvao mlade da iskoriste ovu priliku.

Ministar kaže da je ovo poruka za budućnost Srbije.

- Ovo je zemlja gde treba da ostanete i gde možete da ostvarite svoje snove. Vama želim mnogo lepih trenutaka, vama i vašim porodicama u novim stanovima. Drago mi je da je država uspela da vas podrži da vaše planove ostvarite u svojoj zemlji - rekao je Mali i zahvalio Dunav osiguranju.

- Svaki ugovor koji mladi budu potpisali, osiguranje te nekretnine je besplatno u periodu od godinu dana. Svim poslovnim bankama smo poslali predlog ugovora za učešće u ovom programu. I NLB Komercijalna banka je potpisala ugovor sa državom, tako da očekujem da će i oni vrlo brzo imati prve ugovore - ističe Mali.

Ministar Siniša Mali saopštio je da se do danas 1.790 mladih već prijavilo.

- Ogroman broj. Neverovatna zainteresovanost. Ovo nije šarena laža, već veoma ozbiljan projekat. Možda i najvažniji projekat u istoriji kada su u pitanju mladi. Uvek ćete moći da se oslonite na svoju državu - kazao je ministar.

Suzana Matović, koja je potpisala ugovor danas, kupuje nekretninu u Pančevu.

- Ovaj program je zaista sjajan. Pozivam sve mlade da se prijave što pre - kazala je.

Kaže da je prezadovoljna.

- Toliku podršku sam imala banke i svih onih koji su učestvovali u ovome. Do detalja najsitnijih su mi objasnili sve. Verovali ili ne, ja sam za četiri sata prikupila sve papire - rekla je Suzana.